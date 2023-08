Erstes Heimspiel nach Zweitliga-Aufstieg Verkehrschaos bei DFB-Pokalspiel der Elversberger gegen Mainz blieb aus Stand: 13.08.2023 11:04 Uhr

Die SV Elversberg hat am Samstag ihr erstes Spiel seit ihrem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga im heimischen Stadion an der Kaiserlinde ausgetragen. Dem DFB-Pokalspiel gegen Mainz ging dabei viel organisatorische Arbeit voraus. Die hat sich offenbar ausgezahlt – ein Verkehrschaos gab es dank kostenloser Shuttle-Busse nicht.

Vor dem DFB-Pokalspiel der SV Elversberg gegen den Bundesligisten FSV Mainz 05 hatten die Stadt St. Ingbert, die Neunkircher Verkehrsgesellschaft, die Polizei und der Verein selbst umfangreiche Vorbereitungen getroffen, damit der Fantransfer nach und von Elversberg reibungslos verläuft.

Ein kostenloser Shuttle-Service sollte sowohl Heim- als auch Gästefans vom St. Ingberter Bahnhof zum Stadion an der Kaiserlinde bringen – denn im unmittelbaren Umfeld des Stadions gibt es weder einen Bahnhof noch ausreichend Parkmöglichkeiten für Zuschauerinnen und Zuschauer.

Stadt St. Ingbert zieht positive Bilanz

Die Anreise per ÖPNV und Shuttle klappte dabei offenbar gut. Die Stadt St. Ingbert hat einen Tag nach der 0:1-Niederlage der SVE im DFB-Pokal eine positive Bilanz gezogen. "Wir hatten eine gute Abstimmung mit allen Beteiligten, sodass alle Räder unkompliziert ineinandergriffen", so Markus Hauck, Beigeordneter für Sicherheit und Ordnung.

Insgesamt seien rund 850 Fans ohne besondere Vorkommnisse von und nach St. Ingbert transportiert worden. Auch die Polizei meldete keine Zwischenfälle. Vor Ort waren Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Polizei St. Ingbert.

Nächstes Heimspiel Ende August

Das nächste Liga-Heimspiel der Elversberg ist am 26. August. Dann trifft die SVE auf Fortuna Düsseldorf, Anpfiff der Partie ist um 13.00 Uhr. Die Stadt St. Ingbert rechnet dabei mit einem höheren Fanaufkommen.

Vorher steht aber noch die letzte der insgesamt drei saarländischen Partien im DFB-Pokal an: Der FC Homburg spielt zuhause gegen den SV Darmstadt 98. Anpfiff ist um 18.00 Uhr. Das Spiel wird im Audio-Stream der Sportschau komplett übertragen.

Über dieses Thema berichtet auch die SR 3-Sendung "Region am Mittag" am 13.08.2023.

