SVE gegen schnellen Wechsel Union Berlin will Elversbergs Top-Stürmer Asllani Stand: 22.01.2025 15:13 Uhr

Fußball-Bundesligist Union Berlin will offenbar Elversbergs Top-Stürmer Fisnik Asllani verpflichten – und das am liebsten sofort. Doch an der Kaiserlinde will man den gebürtigen Berliner nicht so schnell ziehen lassen – aus gutem Grund.

Fisnik Asllani soll wieder nach Berlin-Köpenick zurückkehren, an seine alte Wirkungsstätte. Der 1. FC Union Berlin hat sich nach einem Bericht der „Bild“ mit Asllanis Club TSG Hoffenheim auf eine Rückkehr noch in diesem Winter geeinigt.

Allerdings ist der Offensivspieler derzeit als Top-Stürmer bei der SV Elversberg unterwegs und bis zum Saisonende ausgehliehen. Er hat bereits zehn Tore erzielt und fünf Treffer vorbereitet. Die Saarländer wollen Asllani deshalb nicht so schnell ziehen lassen. Er ist nach bisherigem Stand noch bis Sommer an der Kaiserlinde gebunden.

Mehr zur SV Elversberg

SV Elversberg gibt Führung gegen 1. FC Magdeburg ab und verliert deutlich 2:5 Die SV Elversberg ist gegen den 1. FC Magdeburg mit einer Niederlage in die Rückrunde gestartet. Vor heimischer Kulisse ging die SVE zwar schnell in Führung, gab das Spiel in der zweiten Hälfte dann aber in Unterzahl aus der Hand.

Elversberg-Fans können am Sonntag erstmals die neue Westtribüne nutzen Beim Heimspiel der SV Elversberg am Sonntag können Fans erstmals auf der neuen Westtribüne Platz finden. Die Behörden haben am Donnerstag die Teilnutzung genehmigt.