Vier weitere Jahre Tischtennis-Star Franziska verlängert beim FCS Stand: 13.02.2025 17:27 Uhr

Patrick Franziska hat seinen Vertrag beim 1. FC Saarbrücken Tischtennis langfristig verlängert. Der Verein teilte mit, der 32-Jährige werde dem zweifachen Champions League-Sieger bis mindestens 2029 die Treue halten.

Gute Nachrichten für die Tischtennis-Fans im Saarland: Der Kapitän des 1. FC Saarbrücken Tischtennis, Patrick Franziska, wird noch mindestens vier weitere Jahre im Dress des zweifachen Champions League-Siegers spielen. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Der Vertrag sei langfristig bis 2029 verlängert worden.

„Der FCS ist einfach mein Verein – ich fühle mich sehr wohl mit allen Verantwortlichen und den Fans, daher ist mir die Entscheidung weiterhin an der Saar zu spielen leicht gefallen. Was wir hier gemeinsam in den letzten zehn Jahren aufgebaut haben macht mich extrem stolz und ich will weiterhin an den Erfolgen dieses tollen Vereins teilhaben“, so der deutsche Nationalspieler.

Zahlreiche Titel mit dem FCS gewonnen

„Patrick hat bei uns quasi einen ‚Rentenvertrag‘ unterschrieben – er ist längst das Gesicht unseres Vereins und ich bin froh, dass er weiterhin ein Teil der Erfolgsgeschichte des FCS bleibt", freute sich Erwin Berg, sportlicher Leiter des 1. FC Saarbrücken Tischtennis.

Franziska ist derzeit die Nummer acht der Welt. Der 32-Jährige spielt seit 2016 beim FCS und wurde mit dem Verein Deutscher Meister, Pokalsieger sowie zweimaliger Champions League-Sieger.

Über dieses Thema berichtet auch die SR info Rundschau am 13.02.2025.

Mehr zu Patrick Franziska und dem FCS Tischtennis

