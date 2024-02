Schweden oder Taiwan mögliche Gegner Tischtennis-Herren ziehen ins WM-Viertelfinale ein Stand: 21.02.2024 14:42 Uhr

Die deutsche Herren-Nationalmannschaft rund um Patrick Franziska ist bei den diesjährigen Olympischen Spielen in Paris mit dabei. Das Team sicherte sich am Mittwoch das Olympia-Ticket mit einem 3:0-Sieg gegen den Iran bei der Tischtennis-Weltmeisterschaft in Südkorea.

Die deutsche Nationalmannschaft steht bei der Tischtennis-WM in Südkorea im Viertelfinale. Das Team um Patrick Franziska vom 1. FC Saarbrücken Tischtennis gewann am Mittwoch gegen den Iran deutlich mit 3:0. Zudem sicherten sich die Deutschen mit dem Sieg die Teilnahme an den diesjährigen Olympischen Spielen in Paris.

FCS-TT-Spieler Franziska vollendet Viertelfinal-Teilnahme

Dang Qui vom deutschen Rekordmeister Borussia Düsseldorf ebnete mit einem 3:1-Sieg gegen Noshad Alamiyan den Weg in die nächste WM-Runde. Dimitrij Ovtcharov vom TTC Neu-Ulm baute die deutsche Führung aus, nachdem er seine Partie klar mit 3:0 gegen Nima Alamiyan gewann.

Schließlich sicherte Franziska mit einem umkämpften 3:2 gegen Amir Hossein Hodaei den Einzug ins Viertelfinale. Deutschland wird in der nächsten WM-Runde auf den Sieger der Begegnung Taiwan - Schweden treffen.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 21.02.2024 berichtet.

Mehr Tischtennis-Themen

Deutschland zieht ins Achtelfinale der Tischtennis-WM ein Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer mit Patrick Franziska vom 1. FC Saarbrücken hat auch das letzte Gruppenspiel bei der Team-WM in Südkorea souverän gewonnen. Am Montag besiegte das Team England und steht nun im Achtelfinale.

1. FC Saarbrücken TT unterliegt Borussia Düsseldorf im Pokalfinale Der 1. FC Saarbrücken hat das Finale im TTBL-Pokal verloren. Gegen Borussia Düsseldorf unterlag das Team mit 0:3.