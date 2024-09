One-Man-Show in Cottbus Timmy Thiele schickt Saarbrücken mit 1:4 nach Hause Stand: 28.09.2024 18:30 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken ist am Samstagnachmittag in Cottbus mächtig unter die Räder geraten. 1:4 stand am Ende aus Sicht des FCS auf der Anzeigetafel. Dabei erzielte Thiele alle vier Treffer für die Hausherren.

Daniel Novickij

Nach dem ersten Heimsieg in dieser Saison gegen Viktoria Köln unter der Woche wollte der 1. FC Saarbrücken am Samstagnachmittag in Cottbus nachlegen und damit die bislang erfolgreiche Auswärtsbilanz weiter ausbauen. Die Blau-Schwarzen hatten zuvor alle Spiele auf fremdem Rasen gewonnen. Doch der Aufsteiger aus Cottbus hatte unter der Woche ebenfalls Selbstvertrauen getankt. Es gab einen 5:2-Sieg gegen Zweitligaabsteiger Osnabrück.

Katastrophaler Rückpass bringt Cottbus in Führung

Beide Mannschaften starteten zunächst holprig in die Partie. Viele Ballverluste auf beiden Seiten prägten die Anfangsphase. Danach kamen Saarbrücken und Cottbus immer besser ins Spiel. Allerdings war es ein Blackout von FCS-Verteidiger Dominik Becker, der den Hausherren das 1:0 bescherte.

Becker wollte zum Saarbrücker Keeper Phillip Menzel zurückköpfen, sah aber nicht, dass sein Torwart den Strafraum verlassen hatte und den Ball nicht mehr fangen durfte. Der Ball sprang gegen Menzels Brust und dem Cottbus-Spieler Timmy Thiele vor die Füße. Schließlich musste er die Kugel nur noch im verwaisten Tor unterbringen.

Cottbus erhöht, Saarbrücken verkürzt

Kurz vor dem Halbzeitpfiff ging es Schlag auf Schlag. Nach einer Hereingabe von Maximilian Krauß über links stand erneut Thiele frei vor dem Kasten des FCS und schnürte in der 44. Spielminute mit dem 2:0 für Cottbus seinen Doppelpack.

Zwei Minuten später klingelte es dann auf der anderen Seite des Spielfeldes. Tim Civeja bekam am Strafraum die Kugel und fackelte nicht lange - sein Schuss wurde noch von Cottbus-Abwehrspieler Filip Kusić unhaltbar abgefälscht - nur noch 1:2 aus Saarbrücker Sicht. Kurz danach ging es für beide Mannschaften in die Kabine.

FCS versucht es, aber Cottbus trifft doppelt

In der zweiten Halbzeit drängte Saarbrücken auf den Ausgleich. So versuchte es etwa Kasim Rabihic in der 63. Minute aus der Distanz. Cottbus Torhüter Elias Bethke musste sich strecken und hielt stark.

In der 80. Minute stand erneut Thiele goldrichtig. Ein Abwehrversuch des FCS-Keepers landete direkt bei Thiele, der die Führung auf 3:1 hochschraubte. Doch dabei blieb es nicht: Rund sechs Minuten später war es schon wieder Thiele, der vor dem Saarbrücker Kasten auftauchte. Henry Rorig steckte auf Thiele durch, der dann nur noch zum 4:1 einschieben musste. Wenige Minuten später war das Spiel zu Ende.

Bielefeld kommt nach Saarbrücken

Der 1. FC Saarbrücken empfängt am kommenden Sonntag im heimischen Ludwigsparkstadion Arminia Bielefeld. Anpfiff ist um 16.30 Uhr.

Über dieses Thema berichtet auch der aktuelle bericht im SR Fernsehen am 28.09.2024.

