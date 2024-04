104 Pflichtspiele bislang für Elversberg SVE-Kapitän Conrad beendet im Sommer seine Karriere Stand: 08.04.2024 16:28 Uhr

Der Kapitän der SV Elversberg, Kevin Conrad, sagt zum Saisonende "Adé Kaiserlinde"! Der SVE-Innenverteidiger hat sich entschieden, seine Karriere im Sommer zu beenden. Grund dafür waren auch die zahlreichen Verletzungspausen in der jüngeren Vergangenheit.

Der Capitano geht von Bord, heißt es im Sommer bei der SV Elversberg. Denn der langjährige SVE-Spielführer Kevin Conrad wird am Saisonende seine Fußballschuhe an den Nagel hängen. Wie der Verein am Montag bekanntgab, wird sich der 33-jährige Innenverteidiger nach der aktuellen Spielzeit einer neuen beruflichen Herausforderung widmen.

Viele Verletzungen im vergangenen Jahr

"Nach dem letzten Jahr, das viel von Verletzungen geprägt war, habe ich mich schweren Herzens dazu entschieden, meine Karriere als Fußballprofi zu beenden", erklärt Conrad. Er werde die Jahre bei der SV Elversberg immer in guter Erinnerung behalten.

Er wolle bis zum Sommer alles dafür geben, damit der Verein seine Saisonziel erreicht. Conrad wolle zu einem positiven Saisonabschluss beitragen.

Wichtiger Baustein beim Durchmarsch in 2. Liga

"Kevin Conrad hat großen Anteil an unseren Erfolgen in den vergangenen Jahren", sagt SVE-Sportvorstand Ole Book. Er sei nicht nur als Fußballer wichtig gewesen, sondern auch in seiner Rolle des Mannschaftskapitäns. "Wir sind ihm überaus dankbar für seinen Einsatz", ergänzt Book. Sein Abschied im Sommer werde dem Verein nicht leichtfallen. Dennoch wollen alle Beteiligten positiv auf die gemeinsame Zeit zurückblicken. "Kevin Conrad wird immer ein Teil der SVE-Geschichte bleiben", sagt Book.

"Die vergangenen Jahre in Elversberg waren sehr ereignisreich", sagt SVE-Kapitän Conrad. Die Aufstiege und der Durchmarsch bis in die 2. Bundesliga seien für ihn unvergessliche Momente gewesen. "Das Team und der Verein sind mir sehr ans Herz gewachsen", betont Conradt.

Mehr als hundert SVE-Pflichtspiele für Conrad

Insgesamt lief Conrad 104 mal für die Saarländer in Pflichtspielen auf. Er wechselte im Juli 2020 von Waldhof Mannheim an die Kaiserlinde. Zu seiner zweiten Saison wurde der Verteidiger in Elversberg zum Kapitän ernannt. Er stieg mit der Mannschaft in der Saison 2021/2022 als Regionalliga-Meister in die 3. Liga auf.

Bis in den Herbst der Drittliga-Saison 2022/2023 war Conrad Stammspieler, danach setzten ihn muskuläre Probleme und später eine Knie-Operation außer Gefecht. In der aktuellen Saison kommt der SVE-Kapitän, der zwischenzeitlich noch mal verletzungsbedingt pausieren musste, auf zehn Zweitliga-Einsätze.

