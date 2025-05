2. Auswärtsspiel in Folge SV Elversberg vor "50-50-Spiel" gegen 1. FC Nürnberg Stand: 03.05.2025 19:42 Uhr

Saisonendspurt für die SV Elversberg in der 2. Fußball-Bundesliga: Das Team von Trainer Horst Steffen ist am Sonntag beim 1. FC Nürnberg zu Gast, der sein 125-jähriges Bestehen im ausverkauften Stadion feiern will.

Am Sonntag steht mit der Partie in Nürnberg das zweite Auswärtsspiel in Folge für die SV Elversberg an. Am vergangenen Spieltag konnte die SVE dank des späten Treffers von Florian Le Joncour doch noch jubeln. Am Ende stand in Paderborn ein 1:1 auf der Anzeigetafel.

Aufstieg in die Bundesliga für Trainer Horst Steffen "kein Thema"

Das Gesamtbild der Tabelle in der 2. Liga hat sich dadurch nur wenig verändert: Fast die halbe Liga hat drei Spieltage vor Schluss immer noch Chancen auf einen Aufstiegsplatz.

Infos zum Spiel

Wann: Sonntag, 04.05.2025, 13.30 Uhr

Wo: Max-Morlock-Stadion, Nürnberg

Stream: Audiostream auf sportschau.de

Für SVE-Trainer Horst Steffen ist der Aufstieg aber (noch) kein Thema, sondern der Fokus wird weiterhin nur auf das nächste Spiel gelegt: "Es wird wieder ein spannendes Duell am Sonntag, mit vielen Zuschauern und dem Jubiläum von Nürnberg, das uns ebenfalls erwartet. Insofern haben wir alle Lust auf die Partie und wollen auch auswärts wieder zeigen, was wir können."

Die Kadersituation ist vor der Auswärtsfahrt noch nicht endgültig geklärt. Definitiv ausfallen werden Maximilian Rohr und Frederik Jäkel. Dazu gesellt sich auch der Elversberger Kapitän Robin Fellhauer. Der 27-Jährige sah in Paderborn seine fünfte gelbe Karte und ist somit für die Partie in Nürnberg gesperrt. Ein Einsatz von Maurice Neubauer und Arne Sicker entscheidet sich kurzfristig, beide sind noch angeschlagen.

1. FC Nürnberg feiert Jubiläum

Für die Gastgeber wird das Heimspiel gegen die SVE ein Besonderes. Der „Club“ feiert am Sonntag sein 125-jähriges Jubiläum. Der Heimbereich ist restlos ausverkauft, auf die SVE wartet damit eine große Kulisse.

Mit Miroslav Klose steht bei den Nürnbergern ein bekanntes Gesicht an der Seitenlinie: Der ehemalige Weltmeister sowie WM-Rekordtorschütze konnte seine Treffsicherheit als Spieler auch auf seine Mannschaft übertragen. Mit 54 Toren stellt der FCN eine der besten Offensiven der Liga dar.

Steffen geht, wie auch im Hinspiel, von einem „50-50-Spiel“ aus, zeigt sich aber selbstbewusst: „Wir sind gut drauf, auch die Nürnberger wollen gerade zuhause zeigen, was sie können. Insofern erwartet uns ein spannendes Wochenende.“

Nach der Partie in Nürnberg stehen in der Liga nur noch zwei Spiele für die SVE an. Am 33. Spieltag empfangen die Saarländer Eintracht Braunschweig, im Saisonfinale wartet noch ein echtes Highlight: Dort ist die SVE beim FC Schalke 04 zu Gast. Klar ist, dass es bis zum letzten Spieltag einen großen Kampf um den Aufstieg geben wird.

Sie können die Partie am Sonntag live in Einblendungen auf SR 3 Saarlandwelle verfolgen, sowie auf sportschau.de im Ticker und Audiostream. Die Zusammenfassung sehen Sie am Sonntagabend in der SR sportarena.

