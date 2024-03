Herbe Klatsche SV Elversberg unterliegt Eintracht Braunschweig deutlich mit 0:5 Stand: 30.03.2024 15:02 Uhr

Durch einen Sieg bei Eintracht Braunschweig hätte sich die SV Elversberg dem Klassenerhalt ein gutes Stück genähert. Doch die abstiegsbedrohten Gastgeber hatten etwas dagegen – und schickten die SVE mit einer 0:5-Niederlage nach Hause.

Für die abstiegsbedrohte Eintracht Braunschweig musste am Samstag gegen die SV Elversberg ein Sieg her – entsprechend offensiv agierte das Team von Trainer Daniel Scherning in den Anfangsminuten. Und belohnte sich schon nach sieben Minuten mit dem Führungstreffer: Nach einem Eckstoß durch Thórir Jóhann Helgason köpfte Robin Krauße die Kugel völlig unbedrängt zum 1:0 für die Gastgeber ins Tor.

Braunschweig blieb daraufhin am Drücker, die SVE geriet mehrfach in größte Bedrängnis und hatte Probleme, ihrerseits Nadelstiche zu setzen. Zwar flachte die Partie im weiteren Verlauf zunehmend ab, doch schien der frühe Gegentreffer den Elversbergern zugesetzt zu haben. Eine klare Torchance blieb demnach, trotz 60 Prozent Ballbesitz, aus – die SVE trat gerade offensiv nicht zwingend genug auf.

Kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit hatte SVE-Keeper Nicolas Kristof auf der anderen Seite wieder alle Hände voll tun. In der 46. Minute baute Braunschweig dann, erneut nach einer Standardsituation, auf das 2:0 aus. Die Ecke von Rayan Philippe steuerte auf den langen Pfosten zu, an dem Jannis Nikolaou parat stand und die Kugel zurück in die Mitte des Strafraums auf Ermin Bičakčić köpfte – der sie schließlich nur versenken musste.

Elversberg auch in zweiter Halbzeit zu harmlos

SVE-Trainer Horst Steffen setzte für die zweite Halbzeit auf zwei frische Offensivkräfte: Paul Wanner und Manuel Feil kamen für Paul Stock und Lukas Pinckert in die Partie. Doch die "Elv" blieb weiter zu harmlos gegen auch im zweiten Abschnitt dominant auftretende Braunschweiger.

In der 60. Minute schaffte es die SVE dann doch, gefährlich vor das gegnerische Tor zu dringen. Nach einem Steckpass von Wanner scheiterte Luca Schnellbacher allerdings an Braunschweigs Schlussmann Ron-Thorben Hoffmann, der stark parierte – wobei hier ohnehin über eine, wenn auch knappe, Abseitsposition Schnellbachers zu diskutieren gewesen wäre.

Handelfmeter und zwei Treffer in Nachspielzeit

In der Folge versuchte die SVE zwar weiter, dem Gegner etwas entgegenzusetzen, blieb dabei allerdings erfolglos. In der 78. Minute pfiff der Schiedsrichter dann auch noch auf Handelfmeter für die Gastgeber – Hugo Vandermerschs Hände touchierten den Ball im Strafraum. Hasan Kuruçay hämmerte die Kugel unhaltbar für Kristof ins obere linke Eck.

In der 90. Minute legte Florian Krüger dann mit dem vierten Treffer nach. Zuvor passte Anthony Ujah links im Strafraum quer in die Mitte zu Krüger, der das Leder zum 4:0 ins linke Eck schob. Nur drei Minuten später erhöhte Kuruçay nach einer Ecke auf das 5:0 aus Sicht der Gastgeber – mit diesem Ergebnis endete die Partie schließlich.

Madgeburg nächster Gegner

Für die SV Elversberg, die sich mit einem Sieg dem Klassenerhalt ein gutes Stück genähert hätte, dürfte der Karsamstag aus sportlicher Sicht ein gebrauchter Tag gewesen sein. Am kommenden Samstag ist sie nun gegen den 1. FC Magdeburg gefordert. Anstoß der Partie im Stadion an der Kaiserlinde ist um 13.00 Uhr.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten am 30.03.2024 berichtet.

