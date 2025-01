Trainingslager in Malaga SV Elversberg gewinnt 2:1 gegen FC Groningen Stand: 05.01.2025 18:10 Uhr

Die SVE hat gegen Groningen einen ersten Testspielerfolg gelandet. Bei ihrem Trainingslager in Spanien besiegten die Saarländer den niederländischen Erstligisten FC Groningen mit 2:1. Am 19. Januar wartet in der 2. Bundesliga Magdeburg.

Die SV Elversberg zeigt sich vor dem Start der Rückrunde der 2. Bundesliga in guter Form. Bei ihrem achttägigen Trainingslager im spanischen Malaga haben die Saarländer am Sonntag den niederländischen Erstligisten FC Groningen mit 2:1 besiegt.

Mehr Tore wären drin gewesen

Torjäger Fisnik Asllani (45. Minute) und Abwehrspieler Maurice Neubauer (72.) erzielten die Treffer gegen den 14. der Ehrendivision, der erst kurz vor Schluss durch Rui Mendes verkürzte. SVE-Trainer Horst Steffen musste auf die daheimgebliebenen Robin Fellhauer, Frederik Jäkel und Maximilian Rohr verzichten.

Winter-Neuzugang Younes Ebnoutalib, den Elversberg kurz vor der Winterpause vom Regionalligisten FC Gießen verpflichtet hatte, kam nicht zum Einsatz. Nach der Pause vergab Muhammed Damar zwei Torchancen, ehe Neubauer den Sieg sicherte.

Die weiteren Spiele

In der Tabelle liegt Elversberg mit 28 Punkten auf Platz 4. Ihr letztes Liga-Spiel gegen Schalke 04 hatten die Saarländer Mitte Dezember deutlich mit 1:4 verloren. Am 19. Januar geht es nun gegen den Verfolger 1. FC Magdeburg (28 Punkte) in die Rückrunde. Anschließend geht es am 25. Januar zu Spitzenreiter 1. FC Köln (31 Punkte). Danach kommt der Karlsruher SC (29 Punkte) an die Kaiserlinde.

