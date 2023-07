Ausfall über mehrere Monate Stürmer Sebastian Jacob vom 1. FC Saarbrücken erleidet wieder Kreuzbandriss Stand: 28.07.2023 14:50 Uhr

Schlechte Nachrichten für den 1. FC Saarbrücken: Stürmer Sebastian Jacob, der nach einem Kreuzbandriss wieder auf dem Weg der Besserung war, hat sich im Training erneut das Kreuzband gerissen. Trainer und Manager Rüdiger Ziehl spricht von einem "Schock-Moment".

Der 1. FC Saarbrücken muss in der neuen Saison zunächst ohne seinen Stürmer Sebastian Jacob auskommen. Der 30-Jährige hat sich beim Training am Donnerstag erneut das Kreuzband gerissen. Das teilte der FCS am Freitag mit. Jacob werde nun mehrere Monate fehlen.

„Das ist ein Schock-Moment für uns alle. Sebi war auf einem guten Weg und wir hatten fest mit ihm gerechnet. Wir wünschen ihm jetzt viel Kraft und Zuversicht für eine gute Genesung“, so Trainer und Manager Rüdiger Ziehl.

Zweiter Kreuzbandrisses binnen eines Jahres

Für Jacob ist es bereits der zweite Kreuzbandriss binnen eines Jahres, den ersten erlitt er beim damaligen Heimspiel gegen Zwickau Mitte Oktober 2022. Dadurch hatte einen großen Teil der vergangenen Saison verpasst. Zur neuen Saison wollte er eigentlich wieder in den Spielbetrieb einsteigen.

„Es tut gerade brutal weh, so eine Diagnose zu erhalten. Ich hatte sowas von richtig Bock, in der neuen Saison nochmal voll anzugreifen und war auf dem richtigen Weg", sagte Jacob. "Ich werde trotzdem nicht aufgeben und jetzt erst recht an meinem Comeback arbeiten."

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten am 28.07.2023 berichtet.

