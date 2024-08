Nach Vertragsauflösung Stürmer Dominik Martinovic verlässt die SV Elversberg Stand: 04.08.2024 18:48 Uhr

Martinovic sagt der SV Elversberg "Lebe wohl!". Der 27-jährige Angreifer hat sich mit dem Verein darauf geeinigt, seinen Vertrag vorzeitig zu beenden. Stattdessen zieht es ihn in die 1. Liga nach Kroatien.

Nur nach einem Jahr ist für Stürmer Dominik Martinovic das Abenteuer Saarland wieder vorbei. Der 27-Jährige und die SV Elversberg gehen ab sofort getrennte Wege. Beide Seiten haben sich nach Vereinsangaben auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. Das Arbeitspapier wäre noch ein weiteres Jahr gültig gewesen.

Martinovic wechselt nach Kroatien

Der gebürtige Stuttgarter sucht nach einer neuen Herausforderung. Ab dieser Saison wird er das Trikot des kroatischen Erstligisten NK Slaven Belupo tragen. "Dominik hat sich bestimmt mehr Einsatzzeiten erhofft, die Perspektive hat er jetzt an anderer Stelle", so SVE-Sportvorstand Ole Book.

Martinovic ist vor einem Jahr vom SV Waldhof Mannheim an die Kaiserlinde gewechselt. Zuvor spielte er auch für den SV Wehen Wiesbaden und die SG Sonnenhof Großaspach in der 3. Liga. Für die Elversberger bestritt Martinovic in der vergangenen 2. Liga-Saison insgesamt 20 Spiele, wobei er in zwei Partien von Beginn an auf dem Rasen stand. Der 27-Jährige erzielte in dieser Zeit ein Tor für die SVE.

Über dieses Thema berichteten die SR info-Nachrichten am 04.08.2024.

