70. Geburtstag der Handball-Legende All-Star Game zu Ehren Joachim Deckarms in Saarbrücken Stand: 25.01.2024 06:39 Uhr

Vergangenen Freitag hat die saarländische Handball-Legende Joachim Deckarm ihren 70. Geburtstag gefeiert. Heute findet zu seinen Ehren in Saarbrücken ein ganz besonderer Handballtag mit einem All-Star Game statt. Der SR überträgt die Partie live.

mit Informationen von Marc Drumm

Das Geburtstagskind Joachim Deckarm und mehr als 1500 Zuschauer in einer sicher komplett vollen Saarbrücker Joachim-Deckarm-Halle dürfen sich heute auf viel Handball-Prominenz freuen. Nach einem kompletten Tag im Zeichen des Handballs – mit Schulaktionen am Morgen, Jugendauswahlspielen am Nachmittag – steht am Abend das Highlight an.

Eine topbesetzte Saarauswahl trifft auf die von Weltmeistertrainer Heiner Brand betreuten Handball All-Stars, mit Marcus Baur, Dominik Klein und natürlich Christian Schwarzer. Zugesagt haben auch die Ex-Niederwürzbacher Top-Spieler Jürgen Hartz und Torhüter Andrej Lavrov genauso wie Saarlands aktuelle Bundesligaprofis, Peter Walz, Marco Grgic und Jerome Müller.

SR überträgt live

Ob Joachim Deckarm selbst in der Halle sein wird, entscheidet sich wohl erst kurzfristig. Der 70-Jährige lebt in Gummersbach, ist seit seinem Unfall 1979 auf Hilfe angewiesen. Stand jetzt sei der Gesundheitszustand aber so stabil, dass Deckarm am 25. Januar für sein Geburtstagsspiel in seine Saarbrücker Heimat zurückkehren kann.

Der Saarländische Rundfunk überträgt das Spiel live ab 20.15 Uhr.

