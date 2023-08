Olympische Sommerspiele 2024 in Paris Sportminister Jost stellt "Team Saarland" für Olympia in Paris vor Stand: 25.08.2023 14:02 Uhr

2024 finden die Olympischen Spiele in einem Vorort von Saarbrücken statt. So hat Sportminister Jost scherzhaft den Austragungsort von Olympia in Paris bezeichnet. Gemeinsam mit dem Landessportverband hat Jost am Freitag die Kampagne „Team Saarland“ vorgestellt.

Thomas Wollscheid

Die Olympischen Spiele in Paris sind "eine große Chance, das Saarland positiv darzustellen". Das sagte Sportminister Reinhold Jost (SPD) am Freitag bei der Vorstellung des "Team Saarland – Gemeinsam gewinnt".

Gemeint sind damit die Spitzen-, Breiten- und Parasportlerinnen und -sportler, dazu aber auch die Ehrenamtlichen, die anpacken, damit der Sport überhaupt stattfinden kann.

Tim Hellwig erfüllt als erster Saarsportler Olympia-Norm Triathlet Tim Hellwig vom Stützpunkt in Saarbrücken erfüllt die Norm für die Olympischen Spiele 2024. Eine Teilnahme am Wettkampf in Paris ist damit sehr wahrscheinlich.

Außerdem stellte Jost Projekte vor, die im Rahmen von Olympia durchgeführt werden. Dazu gehören der Bau von Mehrgenerationenspielplätzen, Olympische Städtepartnerschaften zwischen saarländischen und französischen Gemeinde, Saarland-Tage im Deutschen Haus in Paris während Olympia, Fanfeste und auch Schulprojekte.

Pre-Camps an Sportschule ausgebucht

Der Vorstand des Landessportverbandes (LSVS), Johannes Kopkow, berichtete, dass die Sportschule für Pre-Camps zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele ausgebucht ist. Unter anderem Boxer, Badmintonspieler, Leichtahtleten, Triathleten aus vielen Ländern werden ihre Vorbereitung demnach im Saarland durchführen.

Internationale Sportler trainieren im Saarland für Olympia 2024 Das Saarland will von den Olympischen Spielen 2024 in Paris profitieren – unter anderem als Vorbereitungsstätte für Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt. Sie sollen dort in sogenannten Pre-Camps für das Turnier trainieren können. Einige Teams, etwa aus Saudi-Arabien, haben bereits zugesagt.

Mit weiteren Verbänden werde derzeit noch verhandelt, sie sollen dann in Saarbrücker Hotels untergebracht werden.

Über dieses Thema hat auch die SR 3-Rundschau am 25.08.2023 berichtet.

