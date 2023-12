Vorbereitung auf das neue Jahr So geht es für Homburg, Saarbrücken und Elversberg nach der Winterpause weiter Stand: 31.12.2023 13:51 Uhr

Die SV Elversberg blickt auf das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte zurück. Der Aufsteiger überzeugte mit starken Leistungen in der 2. Bundesliga. Und auch Drittligist 1. FC Saarbrücken ist nach einer Talfahrt wieder auf Kurs. Ähnlich sieht es beim Regionalligisten FC Homburg aus – er überwintert auf Tabellenplatz 3. So geht es für die Saar-Clubs nach der Winterpause weiter.

Was für ein Jahr für die SV Elversberg: Meisterschaft in der dritten Liga, Aufstieg in die 2. Bundesliga und der Saarlandpokalsieg. Hinzu kommen überzeugende Leistungen in der ersten Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte – etwa das 2:1 auf Schalke vor knapp 60.000 Fans oder das 2:1 im eigenen Stadion gegen den großen HSV.

Und auch wenn die vergangenen Spiele mit drei Niederlagen in Folge nicht ganz so glücklich verliefen, überwintert das Team von Cheftrainer Horst Steffen auf einem guten neunten Tabellenplatz.

Derzeit befindet sich die Mannschaft in der wohlverdienten Winterpause. Doch schon am 2. Januar ist der Urlaub für den Zweitligisten vorbei – dann findet die erste Trainingseinheit im neuen Jahr statt.

Trainingslager in Malaga

Nach einer Vorbereitungswoche im Saarland geht es für die SVE dann vom 8. bis 15. Januar in wärmere Gefilde – ins Winter-Trainingslager nach Malaga. In diesem Zeitraum ist am 13. Januar ein Freundschaftsspiel gegen den österreichischen Erstligisten und 17-fachen Österreichischen Meister Red Bull Salzburg angesetzt. Ein weiteres Testspiel steht auf der Agenda.

Mit dem Ende des Trainingslagers beginnt dann die direkte Vorbereitung auf den Rückrunden-Auftakt, zu dem die SV Elversberg am Samstag, 20. Januar, um 13.00 Uhr Hannover 96 empfängt. Beim Saisonauftakt und dem ersten Zweitliga-Spiel der SVE-Historie gelang den Saarländern ein 2:2.

FCS wieder auf Kurs

Auch der 1. FC Saarbrücken verabschiedet sich versöhnlich vom alten Jahr 2023. Nach einer turbulenten Phase in der 3. Liga, in der viele Fans Trainer Rüdiger Ziehl in Frage stellten, läuft es in den vergangenen Wochen richtig gut. Seit sieben Spielen ist der FCS in der 3. Liga nun ungeschlagen.

Hinzu kommen die sensationellen Ergebnisse im DFB-Pokal, wo man erst den Zweitligisten Karlsruher SC und dann den FC Bayern München und Eintracht Frankfurt aus dem Pokal beförderte. Im Viertelfinale wartet nun der nächste große Brocken. Am 7. Februar kommt Borussia Mönchengladbach in den Ludwigspark.

Trainingslager in Südspanien

Um sich optimal vorzubereiten, steigt der FCS nach der kurzen Winterpause am 3. Januar wieder in die Vorbereitung ein. Am 6. Januar fliegt das Team dann für ein einwöchiges Trainingslager nach Novo Sancti Petri an der südspanischen Atlantikküste.

Dort findet am 8. Januar ein erstes Testspiel gegen den FC Zürich statt, aktuell Tabellendritter der ersten Schweizer Liga. Ein weiteres Testspiel im Trainingslager ist für den 12. Januar vorgesehen. Hier steht der Gegner noch nicht fest. Nach der Rückkehr aus Spanien beginnt dann die Vorbereitung auf das erste Spiel im neuen Jahr am 30. Januar bei Viktoria Köln.

Homburg überwintert auf Platz 3

Auch der FC Homburg kann beruhigt in die Winterpause starten. Nach anfänglichen Schwierigkeiten steht der Regionalligist inzwischen auf Tabellenplatz 3 – spielt also ganz oben mit. Um 2024 auf die Spitzenposition vorzurücken, steht auch beim FCH nach der Winterpause einiges auf dem Plan.

So finden ab dem 22. Januar Leistungstests für die Spieler statt. Wenige Tage nach dem Trainingsauftakt am 24. Januar starten die Homburger dann ins Trainingslager: Vom 28. Januar bis 6. Februar geht es für die Grün-Weißen nach Belek in die Türkei. Vor Ort sind zwei Testspiele geplant. Gegner und genaue Spieldaten stehen noch nicht final fest und werden noch bekannt gegeben.

Zurück in Deutschland bestreiten die Homburger am 11. Februar ein Testspiel gegen den Ligakonkurrenten TSG 1899 Hoffenheim II.

Mehr zum Fußball im Saarland