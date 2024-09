Saarländerin in Top 10 Schreiner erfolgreich bei Rennen in Singapur Stand: 25.09.2024 14:59 Uhr

Die saarländische Rennfahrerin Carrie Schreiner erreichte am vergangenen Wochenende bei der Formel 1 Academy in Singapur zweimal Platzierungen in den Top 10.

Als einzige deutsche Starterin trat die Saarländerin Carrie Schreiner für das Sauber-Team im 16-köpfigen Startfeld der Formel 1 Academy in Singapur an. Schon im freien Training konnte die gebürtige Völklingerin mit Platz fünf überzeugen.

Auf der ihr neuen Strecke erreichte sie am vergangenen Wochenende im ersten Lauf den achten Platz. In Lauf zwei lieferte sich Schreiner ein Duell mit ihrer Teamkollegin Cloe Chambers. Durch einen "Quersteher" hatte Schreiner das Nachsehen und musste sich mit Platz neun zufrieden geben.

Zufrieden mit Ergebnis

Schreiner zeigt sich zufrieden mit den zwei Platzierungen in den Top 10, durch die Punkte in beiden Rennen ist sie in der Gesamtwertung auf Platz neun vorgerückt.

Die F1 Academy wurde ins Leben gerufen, um jungen Fahrerinnen Wettbewerbspraxis zu verschaffen und damit den Aufstieg in höhere Kategorien zu erleichtern.

