Niederlage in der Saarlouiser Stadtgartenhalle Saarlouis Royals verpassen Einzug ins Finale des DBBL-Pokals Stand: 16.03.2024 17:22 Uhr

Die Saarlouis Royals haben das Pokalfinale verpasst. In einem spannenden Halbfinale unterlagen die Saarländerinnen heute in der heimischen Stadtgartenhalle gegen Nördlingen knapp mit 77:80.

Mit Informationen von Kirsten Pfister

Am Wochenende findet in der Stadtgartenhalle in Saarlouis das Finalturnier des DBBL-Pokals statt und mit dabei waren auch die Saarlouis Royals. Zehn Jahre ist es her, dass die Saarländerinnen zuletzt unter den Top 4 standen. Im Halbfinale ging es für sie heute gegen Nördlingen.

Über die gesamte Spielzeit sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem beide Mannschaften alles gaben. Mehrfach wechselte die Führung.

In der Schlussphase konnten die Royals zum 77:77 ausgleichen. Dennoch schafften sie es nicht mehr, die Führung zu übernehmen. Die Partie endete mit 80:77 für Nördlingen. Um 18.00 Uhr entscheidet sich, auf wen die Royals im Spiel um Platz 3 treffen.

Pokal-Geschichte und Favoriten

Amtierende Titelverteidiger sind die TK Hannover Luchse. Sie stehen bereits zum dritten Mal in Folge im Finalturnier und wollen den Pokal verteidigen. Neu mit dabei ist dagegen Alba Berlin. Die Albatrosse spielen nach ihrem Aufstieg erst ihre zweite Saison in der 1. DBBL, beenden die Hauptrunde aber als Tabellenführer.

Die Hannoveranerinnen und Berlinerinnen kämpfen am Samstag um 18.00 Uhr um den zweiten Finalplatz. Das Endspiel und das Spiel um Platz 3 finden am Sonntag statt.

Finale und Spiel um Platz drei im Livestream

Eine Zusammenfassung der Partie zwischen den Royals und Nördlingen gibt es heute im aktuellen bericht zu sehen. Das Finale und das Spiel um Platz drei werden live im Stream auf SR.de, YouTube und sportschau.de übertragen.

Mehr zu den Saarlouis Royals