Auswärts-Spiel Saarlouis Royals verlieren erstes Playoff gegen Berlin mit 57:66 Stand: 05.04.2025 18:19 Uhr

Die Saarlouis Royals haben das erste Playoff-Halbfinalspiel gegen die amtierenden Meisterinnen von Alba Berlin verloren. Die Saarländerinnen unterlagen auswärts mit 57:66.

Mit drei Siegen in Folge gegen den Herner TC hatten sich die Saarlouis Royals souverän ins Halbfinale der Playoffs der Damen-Basketball-Bundesliga gekämpft.

Am Samstag ist jetzt die Best-of-Five-Serie gegen die amtierenden Meisterinnen von Alba Berlin gestartet. Da Berlin zuerst Heimrecht hat, hieß das für die Royals ein Auswärtsspiel zum Start.

Gastgeberinnen starteten gut

Das erste Viertel ging mit 17:16 knapp an die Gastgeberinnen. Den zweiten Spielabschnitt konnten aber mit 16:13 die Royals für sich entscheiden. Damit führten die Royals zur Halbzeit mit 32:30.

Durch ein starkes drittes Viertel, das mit 23:14 endete, übernahm dann allerdings Berlin die Führung. Auch der letzte Durchgang ging mit 13:11 knapp an die amtierenden Meisterinnen.

Erstes Heimspiel am 11. April

Das zweite Halbfinalspiel findet am 7. April um 18.30 Uhr ebenfalls in Berlin statt, bevor es zum dritten Spiel am 11. April nach Saarlouis in die Stadtgartenhalle geht. Sollte ein Team alle drei Spiele bis dahin gewonnen haben, bedeutet das bereits den Einzug ins Finale.

Alternativ würde am 13. und 15. April Spiel Nummer vier und fünf anstehen: zuerst in Saarlouis und zuletzt nochmal in Berlin. Das andere Halbfinale der Playoffs bestreiten Osnabrück und Keltern ebenfalls im "Best-of-Five"-Modus.

Burse "wertvollste Spielerin"

Eine wichtige Rolle bei den Royals wird wohl wieder Aufbauspielerin Martha Burse spielen, die zur "wertvollsten Spielerin" der Basketball-Bundesliga gewählt worden ist. Royals-Trainer Matiss Rozlapa wurde Zweiter bei der "Trainer des Jahres"-Wahl.

