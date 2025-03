Basketball-Pokalfinale der Frauen Saarlouis Royals dominieren und gewinnen DBBL-Pokal Stand: 02.03.2025 17:41 Uhr

Großer Erfolg für die Basketballerinnen der Saarlouis Royals: Die Saarländerinnen haben am Sonntag das Finale des DBBL-Pokals gewonnen. In Berlin setzten sich die Royals klar mit 97:73 gegen die Rutronik Stars Keltern durch.

Nach der eindrucksvollen Aufholjagd im Final-Four-Turnier gegen Alba Berlin am Samstag, haben die Saarlouis Royals am Sonntag noch einen draufgesetzt. Im Finale besiegten die Saarländerinnnen die Rutronik Stars Keltern deutlich mit 97:73. Sowohl in der Offensive als auch in der Defensive waren die Royals in diesem Finale das Maß aller Dinge.

Royals dominierten von Beginn an

Von Beginn an dominierten sie die Partie, das erste Viertel ging mit 25:18 an das Team von Trainer Matiss Rozlapa. Der zweite Durchgang dann knapper, aber auch hier hatten die Saarländerinnen mit 20:19 die Oberhand. Das dritte Viertel war dann wieder eine klarere Angelegenheit: 24:17. Und auch im Schlussviertel (28:19) ließen die Royals nichts mehr anbrennen.

Beste Werferinnen bei Saarlouis waren Hayley Frank mit 23 und Martha Burse mit 20 Punkten. Burse wurde zudem MVP (wertevollste Spielerin) des Final Four-Turniers.

Innenminister Jost begeistert

Kurz nach Spielende meldete sich der saarländische Sportminister Reinhold Jost (SPD) zu Wort. "Was für ein grandioser Erfolg für die Saarlouis Royals. Mit Leidenschaft, Teamgeist und spielerischer Klasse haben die Spielerinnen gezeigt, dass sie zu den besten Teams Deutschlands gehören. Herzlichen Glückwunsch an das gesamte Team, das Trainer- und Betreuerteam sowie die Vereinsführung – ihr habt das Saarland stolz gemacht", sagte Jost.

