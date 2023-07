Im Mehrkampf Saarländerin Schäfer-Betz sichert sich Bronze bei den Turnmeisterschaften Stand: 06.07.2023 19:12 Uhr

Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer hat bei den Deutschen Meisterschaften im Turnen die Bronzemedaille im Mehrkampf gewonnen. Ausgerechnet an ihrem Paradegerät war ihr ein Fehler unterlaufen.

Pauline-Schäfer Betz hat bei den Deutschen Turnmeisterschaften in Düsseldorf die Bronzemedaille gewonnen. Die Saarländerin musste sich im Mehrkampf der Siegerin Elisabeth Seitz und der Zweitplatzierten Emma Malewski geschlagen geben.

Der Sportlerin aus dem Saarland, die in Chemnitz lebt, war ausgerechnet an ihrem Paradegerät, dem Schwebebalken, ein Fehler unterlaufen. Nur 12,750 Punkte an diesem Gerät warfen sie deutlich zurück. Damit konnte sie nicht mehr in den Titelkampf eingreifen.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten am 06.07.2023 berichtet.

