Über 100 Meter Saarländerin Nicoleitzik gewinnt Bronze bei Para Leichtathletik WM Stand: 13.07.2023 07:11 Uhr

Bei Leichtathletin Nicole Nicoleitzik vom TV Püttlingen war die Freude am Mittwochabend groß: Bei den Para Leichtathletik Weltmeisterschaften in Paris hat sie über 100 Meter ihre erste WM-Medaille gewonnen. Sie lief die Distanz in 14,82 Sekunden.

Nicole Nicoleitzik vom TV Püttlingen hat bei der Weltmeisterschaft in der Para Leichtathletik die Bronzemedaille über 100 Meter gewonnen. Die Saarländerin kam in Paris mit einer Zeit von 14,82 Sekunden als Dritte ins Ziel.

"Ich kann es noch gar nicht glauben und in Worte fassen, ich bin einfach nur sprachlos, dass ich das geschafft habe. Das habe ich nicht für möglich gehalten", sagte Nicoleitzik, die in der Klasse T36 gestartet war.

Es ist ihre erste WM-Medaille, nachdem sie 2018 bereits Doppel-Europameisterin war sowie 2021 zwei Silbermedaillen über 100 und 200 Meter gewonnen hat.

Nicoleitzik noch über 200 Meter am Start

Weltmeisterin wurde Yiting Chi aus China mit einer Zeit von 13,66 Sekunden. Silber ging an Danielle Aitchison. Die Neuseeländerin lief eine Zeit von 13,84 Sekunden.

Nicoleitzik geht bei der WM in Paris auch über die 200 Meter-Distanz an den Start. Die Vorläufe finden am Freitag statt.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten am 13.07.2023 berichtet.

Mehr Saar-Sport

Saar-Sportler schließen Special Olympics ab Am Sonntag gehen die Special Olympics World Games Berlin 2023 zu Ende. Die saarländischen Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung haben ihre Wettbewerbe bereits am Samstag abgeschlossen.