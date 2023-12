Auftakt in zweiter Runde Saarländer Clemens ab heute bei Darts-WM gefordert Stand: 21.12.2023 07:16 Uhr

Heute Abend startet Darts-Profi Gabriel Clemens in die Darts-WM in London. Dank Freilos beginnt das Turnier für den Halbfinalisten des Vorjahres in Runde Zwei. Bei seinem WM-Auftakt tritt Clemens gegen Man Lok Leung aus Hongkong an.

mit Informationen von Matthew Genest-Schön

Am vergangenen Freitag ist die Darts-WM im Londoner Alexandra Palace gestartet. Der saarländische Darts-Profi und Vorjahres-Halbfinalist Gabriel Clemens steigt erst heute in das Turnier ein. Möglich macht das ein Freilos.

Auftakt gegen Man Lok Leung

Zu seinem WM-Auftakt wartet bereits eine schwere Aufgabe im Londoner Alexandra Palace auf den Saarländer. Mit Man Lok Leung aus Hongkong trifft der "German Giant" auf einen Spieler, der in der ersten Runde eine beeindruckende Leistung gezeigt hat.

Er hat wider Erwarten den formstarken Niederländer Gian van Veen geschlagen. Gegen den WM-Finalisten der Junioren warf Leung elf 180er und spielte einen Average von 96 Punkten.

Clemens selbst lässt sich nicht von seinem Erfolg aus dem Vorjahr blenden und möchte von Match zu Match denken. Die Darts-WM beginnt für den Saarländer heute Abend um etwa 20.00 Uhr deutscher Zeit.

Noch vier Deutsche dabei

Bei der diesjährigen WM waren erstmals fünf Deutsche dabei, neben Clemens noch Ricardo Pietreczko, Martin Schindler, Florian Hempel und Dragutin Horvat. Während Pietreczko und Hempel den Einzug in die zweite Runde geschafft haben, ist Horvat bereits ausgeschieden.

Schindler steigt wie Clemens dank einem Freilos erst in der zweiten Runde ein. Er tritt am Freitag gegen Jermaine Wattimena aus den Niederlanden an.

Finale am 3. Januar

Bei der WM werden Preisgelder im Wert von insgesamt 2,5 Millionen Pfund ausgeschüttet. Umgerechnet sind das etwa 2,8 Millionen Euro. Der Sieger erhält 500.000 Pfund (580.000 Euro).

Wer schon in der ersten Runde rausfliegt, nimmt immerhin 7500 Pfund als Trostpflaster mit nach Hause. Das Finale wird am 3. Januar ausgetragen.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten am 20.12.2023 berichtet.

