In der Nacht zum Samstag Saarbrücker Triathlet Frodeno gewinnt US-Open Stand: 05.08.2023 13:53 Uhr

Triathlet Jan Frodeno hat in der Nacht die US Open in Milwaukee gewonnen. Der 41-Jährige setzte sich einen Monat vor seinem geplanten Karriereende im Schwimmen, Radfahren und Laufen gegen hochkarätige Konkurrenz durch.

Gut einem Monat vor seiner letzten Ironman hat Thriathlet Jan Frodeno vom LAZ Saarbrücken am Freitag (Ortszeit) die US Open der Professional Triathletes Organisation (PTO) gewonnen. Der 41-Jährige setzte sich in Milwaukee in einem hochkarätig besetzten Feld nach zwei Kilometern Schwimmen, 80 Kilometern Radfahren und 18 Kilometern Laufen durch.

Nach 3:14:12 Stunden kam er im Ziel an – für ihn ein Comeback nach vielen Verletzungen. „Und ich habe das große Glück, das jetzt genießen zu können“, sagte Frodeno im Anschluss. Für den Sieg erhält er ein Preisgeld in Höhe von 100.000 US-Dollar.

Mit der Ironman-WM am 10. September in Nizza an der Côte d’Azur will Frodeno seine Profisportler-Karriere beenden.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten vom 05.08.2023 berichtet.

Mehr zu Jan Frodeno