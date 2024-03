Dritte Liga Saarbrücken schafft gegen Lübeck nur 0:0 Stand: 02.03.2024 15:56 Uhr

Nur einen mageren Punkt konnte der 1. FC Saarbrücken am Samstag auswärts beim VfB Lübeck einfahren. Zu mehr als einem torlosen Remis in einem insgesamt schwachen Spiel hat es an der Trave nicht gereicht.

Mit der englischen Woche in den Knochen und personell geschwächt waren die Saarbrücker in den hohen Norden zum VfB Lübeck gereist – wieder in den Tabellenkeller. Die Zielstellung war klar: drei Punkte mitnehmen.

Viele Fehler, keine Tore

Zu Beginn prägten vor allem Ungenauigkeiten das Saarbrücker Spiel. Strafraumaktionen oder Torschüsse – Fehlanzeige. So ging es über weite Strecken der ersten Halbzeit, auch die Gastgeber kamen nicht richtig vom Fleck.

Die Fans sahen eine völlig zerfahrene erste Halbzeit auf schwachem Niveau. Saarbrücken hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz, konnte dann aber nicht endgültig zuschlagen. Wenn die Saarländer ihre Ambitionen auf den Aufstieg in die zweite Liga nicht vollständig begraben wollen, muss da mehr kommen.

Naifi und Brünker sehen Gelb

Nach der Pause ging das Trauerspiel weiter. Auch wenn Gastgeber Lübeck zunächst deutlich stärker auftrat – ein gutes Spiel kam nicht wirklich zustande. Von der gewohnten Saarbrücker Stärke war, abgesehen von einigen Eckbällen, nicht viel zu sehen.

Für ein Foul sah Amine Naifi gelb. Er wird nächste Woche ebenso gesperrt fehlen für Kai Brünker, der für einen Ellenbogeneinsatz den fünften Karton der Saison kassierte.

