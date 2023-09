Südwest-Derby Saarbrücken mit Last-Minute-Ausgleich gegen Mannheim Stand: 23.09.2023 16:00 Uhr

Erneutes Unentschieden für den 1. FC Saarbrücken: Das Südwest-Derby gegen Waldhof Mannheim endete am Samstag im Saarbrücker Ludwigspark mit 1:1. FCS-Stürmer Brünker wendete mit seinem späten Tor eine Niederlage ab.

Kai Forst

So ganz kommt der 1. FC Saarbrücken nicht von der Stelle in der 3. Liga. Das 1:1 gegen Waldhof Mannheim ist bereits das dritte Unentschieden in Folge.

Nach dem Remis vergangene Woche bei Aufsteiger Unterhaching, bei dem sich Stürmer Patrick Schmidt schwer verletzte, musste Coach Rüdiger Ziehl reagieren. Für Schmidt startete Angreifer Kai Brünker.

Gute Chancen für den FCS

Und der hatte bereits in der vierten Minute die große Chance zum 1:0. Der Mannheimer Keeper konnte zunächst einen Schuss von Calogero Rizzuto abwehren. Doch der Abpraller landete genau auf dem Kopf von Brünker, der mit einem Flugkopfball allerdings scheiterte.

Das Spiel blieb in der Folge hektisch - mit Vorteilen für die Hausherren aus Saarbrücken. In der 21. Minute die nächste Chance: Nach einem Freistoß klärte Mannheims Abifade vor die Füße von FC-Mittelfeldspieler Civeja. Der zog ab - doch traf nur die Latte.

Im zweiten Durchgang starteten die Gäste aus Mannheim dann aktiver, ohne jedoch wirkliche Torgefahr auszustrahlen. Der FCS präsentierte sich seinerseits zunächst schwach in der zweiten Halbzeit. Immer wieder brachten sich die Hausherren durch unnötige Ballverluste selbst in Gefahr.

Herrmann schockt den FCS

In der 74. Minute dann der Schock für Saarbrücken und die Fans im Ludwigspark: Nach einem erneuten Ballverlust im Mittelfeld, schalteten die Mannheimer schnell um. Der Ball kam zum Charles-Jesaja Herrmann. Und der Stürmer fackelte nicht lange, zog aus rund 16 Metern ab - und besorgte damit die Führung für die Gäste. FCS-Torhüter Tim Paterok sah bei dem Treffer nicht ganz so gut aus.

Brünker mit dem 1:1

Coach Ziehl reagierte und wechselte doppelt: Naifi kam für Civeja und Di Michele Sanchez für Gaus. Und die Wechsel zeigten Wirkung. Der FCS setzte sich nun in der gegnerischen Hälfte fest - zunächst allerdings ohne zählbare Ergebnisse. Doch dann die 88. Minute: Nach einer Flanke von Kerber schraubte sich Brünker spektakulär in die Luft und traff per Kopf zum Ausgleich.

Nur eine Minute später hatte Brünker sogar die Chance auf die Führung, jagte den Ball aber sieben Meter vor dem über die Latte. Am Ende blieb es beim 1:1. Saarbrücken rangiert mit nun zehn Punkten auf Platz sechs der Tabelle.

In der kommenden Woche geht es für den 1. FC Saarbrücken am Freitag weiter. Dann müssen die Saarländer nach Bielefeld reisen. Anstoß ist um 19.00 Uhr.

Über dieses Thema berichtet auch die SR-Fernsehsendung aktueller bericht am 22.09.2023.

