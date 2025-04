Remis in Wiesbaden Saarbrücken lässt Punkte im Aufstiegsrennen liegen Stand: 11.04.2025 21:00 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken ist bei seinem Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden am Freitagabend nicht über ein 1:1-Unentschieden hinauskommen. Die Saarländer lassen damit wichtige Punkte im Aufstiegskampf liegen - auch wenn sie sich zumindest über Nacht auf den Relegationsplatz vorschieben.

Thomas Braun

Die Vorgabe war klar: Der 1. FC Saarbrücken wollte nach dem Sieg unter der Woche gegen Aue am Freitagabend nachlegen und die Konkurrenz im Aufstiegsrennen unter Druck setzen. Als Unterstützung für die Mannschaft waren auch mehr als 4000 Saarbrücker Fans nach Wiesbaden mitgereist.

Saarbrücken zunächst spielbestimmend

Und die Fans sahen zunächst eine engagiert auftretende Saarbrücker Mannschaft, die die Partie weitgehend im Griff hatte - auch wenn die Offensivaktionen allesamt etwas ungenau waren.

Das erste und einzige Mal richtig gefährlich wurde es in der 23. Minute, als Florian Krüger nach einem Steilpass von Civeja frei vor dem Wiesbadener Kasten auftauchte. Wehen-Keeper Florian Stritzel konnte den Ball aber gerade noch so zur Ecke lenken.

Wiesbadener Führung etwas aus dem Nichts

Umgekehrt ließ Saarbrücken aber auch hinten nahezu nichts zu - bis zur 38. Minute. Gleich die erste richtige Chance der Wiesbadener führte zum 1:0.

In einer schnellen Angriffskombination - fast wie aus dem Lehrbuch - hatte Bätzner an die Strafraumkante zu Flotho gepasst, der den Ball nur abtropfen ließ. Emanuel Taffertshofer reagierte direkt und hielt aus etwa 20 Metern flach drauf. Tor!

Krüger gleicht per Flugkopfball aus

Wer nun erwartete, dass Wehen sich hinten reinstellen würde, um die knappe Führung zu verteidigen, irrte. Im Gegenteil: Die Hausherren kamen mit ordentlichen Druck aus der Kabine, suchten ihr Heil in der Offensive - und hätten in der 54. Minute fast das 2:0 erzielt. Da zappelte der Ball bereits im Netz, Kaya stand beim Schuss allerdings leicht im Abseits.

Saarbrücken hingegen suchte die Lücke - und fand sie dann auch in der 58. Minute. Mit einem Steilpass schickte Patrick Sontheimer Maurice Multhaup auf die Reise. Der timte seine Flanke von der rechten Seite perfekt für Florian Krüger im Strafraum, der Saarbrücken per Flugkopfball zurück ins Spiel brachte.

Offener Schlagabtausch im Schlussdrittel

Danach entwickelte sich die Partie zum offenen Schlagabtausch mit Großchancen auf beiden Seiten. In der 70. scheiterte Moritz Flotho denkbar knapp an FCS-Torwart Phillip Menzel - auf der Gegenseite ging es vier Minuten später noch knapper zu. Nur mit einer Glanzparade konnte Stritzel den Schuss von Multhaup gerade noch so abwehren.

Die letzten Minuten musste Saarbrücken in Unterzahl bestreiten. FCS-Trainer Rüdiger Ziehl hatte sein Wechselkontingent bereits voll ausgeschöpft, als der zehn Minuten zuvor erst eingewechselte Simon Stehle den Platz verletzt verlassen musste. Es blieb letztlich beim 1:1.

Spitzenspiel im Ludwigspark gegen Dresden

Nächste Woche kommt Spitzenreiter Dynamo Dresden in den Ludwigspark. Anstoß ist am Sonntagmittag um 13.30 Uhr. Anschließend stehen noch vier weitere Spiele an: Auswärts bei Rot-Weiß Essen, dann zuhause gegen den SC Verl. Das letzte Auswärtsspiel bestreiten die Blau-Schwarzen bei Alemannia Aachen, bevor dann zum Ligaabschluss der BVB II in den Ludwigspark kommt.

Dazwischen steht am 7. Mai noch das Halbfinale im Saarlandpokal gegen den FC Homburg an.

Die Bilder zum Spiel zeigt die sportarena am Samstag ab 17.30 Uhr im SR Fernsehen.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 11.04.2025 berichtet.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken

1. FC Saarbrücken feiert wichtige drei Punkte gegen Aue Der 1. FC Saarbrücken meldet sich zurück im Aufstiegsrennen. Gegen Erzgebirge Aue holten die Blau-Schwarzen am Dienstagabend einen 2:0-Sieg und halten so wichtige drei Punkte im Ludwigspark.