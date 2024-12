3. Liga Saarbrücken feiert knappen Sieg gegen Essen – überschattet von Ausschreitungen Stand: 02.12.2024 11:36 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken bleibt an den Aufstiegsplätzen der 3. Liga dran. Die Blau-Schwarzen setzten sich am Sonntag im Ludwigspark mit 1:0 gegen Rot-Weiss Essen durch, das seinerseits immer stärker in den Abstiegsstrudel rutscht.

Thomas Braun

Nachdem die Konkurrenten Cottbus, Dresden und Bielefeld am Freitag und Samstag allesamt mit Siegen vorgelegt hatten, war der 1. FC Saarbrücken am Sonntag im Ludwigspark ein bisschen unter Zugzwang, wenn man im Aufstiegskampf auf Augenhöhe bleiben wollte.

Saarbrücken auf dem Papier der Favorit

Und zumindest auf dem Papier waren die Hausherren auch die Favoriten gegen Rot-Weiss Essen - auch wenn FCS-Trainer Ziehl warnte, dass man sich von der Tabellensituation nicht blenden lassen wollte. RWE habe Qualität, ein paar Plätze besser dazustehen als derzeit im Tabellenkeller.

Und genau diese Qualität zeigten die Essener zumindest in der Anfangsphase und spielten sich sogar ein paar Chancen heraus. Nach und nach riss Saarbrücken das Spiel zwar an sich und hatte letztlich auch mehr Ballbesitz. Es war aber auch ein Geduldsspiel, eine Lücke in der kompakten RWE-Defensive zu finden.

Rizzuto bringt FCS mit abgefälschtem Schuss in Führung

In der 41. Minute tat sich diese Lücke dann aber doch auf: Eine kurz ausgeführte Ecke landete bei Sontheimer, der für Rizzuto auflegte. Dessen Schuss wurde noch abgefälscht und landete unhaltbar für RWE-Keeper Golz im Kasten. Mit etwas Verspätung ging es dann in die Pause, da es zuvor wegen Feuerwerkskörpern aus dem Essener Block eine kleine Spielunterbrechung gegeben hatte.

Spielunterbrechungen wegen Feuerwerkskörpern

Auch gut zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff ging es zurück in die Katakomben, erneut waren Feuerwerkskörper aus dem Gästeblock aufs Feld geflogen, einige landeten auch in den Zuschauerrängen der FCS-Fans. Nach etwa fünf Minuten kamen die Spieler allerdings zurück aufs Feld, das Spiel ging weiter.

Und der FCS drehte mehr auf und kam durch Günther-Schmidt, Sontheimer und Rizzuto zu weiteren guten Chancen, allerdings ohne den Sack zuzumachen. Das sorgte für eine spannende Schlussphase, in der nun die Essener immer wieder gefährlich vor dem Saarbrücker Tor auftauchten und auf den Lucky Punch hofften.

Am Ende blieb es aber bei der knappen 1:0-Führung. Saarbrücken bleibt damit an den Aufstiegsplätzen dran - ein Punkt hinter Spitzenreiter Energie Cottbus und punktgleich mit Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld. Essen hingegen rutscht nun auf den 17. und damit einen Abstiegsplatz ab.

Auseinandersetzungen zwischen Fan-Gruppen nach dem Spiel

Überschattet wurde die Partie von Auseinandersetzungen zwischen den Fangruppierungen nach dem Spiel. Wie die Polizei mitteilte, attackierten Heimfans die verbliebenen Fans im Essener Gästeblock mit Feuerwerkskörpern. Zudem seien Polizeieinsatzkräfte mit Steinen beworfen worden. Die Polizei setzte nach eigenen Angaben Pfefferspray ein.

Die Abreise der Gästefans verzögerte sich leicht, die Gästemannschaft trat unter Polizeischutz gegen 19.00 Uhr die Heimreise an.

Positiv wertete die Polizei, dass trotz mehrerer Parallelveranstaltungen und entsprechend vielen Besuchern in Saarbrücken die Verkehrsbehinderungen im Rahmen blieben.

Über dieses Thema berichtet auch die SR sportarena am 01.12.2024 auf SR 3 Saarlandwelle und im SR Fernsehen.

Mehr zum 1. FC Saarbrücken

1. FC Saarbrücken mit Remis gegen Dresden Der 1. FC Saarbrücken ist bei seinem Auswärtsspiel gegen Dynamo Dresden nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Die Partie im Rudolf-Harbig-Stadion endete am Samstag mit 1:1.

Verletzungsgeplagter FCS vertraut auf großen Kader – behält den Markt aber im Blick Das Verletzungspech beim 1. FC Saarbrücken reißt nicht ab. Auch wenn es dank des derzeit vergleichsweise großen Kaders keinen akuten Handlungsbedarf gibt, sondiert der FCS den Markt nach möglichen Neuzugängen im Winter. Mit Identifikationsfigur Manuel Zeitz hat der Verein bereits verlängert.