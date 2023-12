Mangelhafte Chancenverwertung Saarbrücken bleibt erneut torlos im Ludwigspark Stand: 02.12.2023 15:58 Uhr

Zum zweiten Mal in Folge geht der 1. FC Saarbrücken im heimischen Ludwigspark ohne Treffer vom Platz. Nach dem torlosen Remis gegen Duisburg endete auch die Partie gegen den Tabellennachbarn Preußen Münster am Samstag 0:0.

Über 90 Minuten war der 1. FC Saarbrücken im heimischen Ludwigspark die bessere Mannschaft. Und doch: Am Ende schafften es die Blau-Schwarzen nicht, den Ball über die Linie des gegnerischen Tores zu befördern.

Die erste gute Chance hatte der FCS schon in der 6. Minute – eine hohe Freistoß-Flanke landete im Sechszehner bei Naifi. Der erwischte den Ball aber nicht richtig und schoss übers Tor. Gut zehn Minuten später hätte der FCS erneut die Möglichkeit, in Führung zu gehen.

FCS verwandelt Torchancen nicht

Kerber eroberte an der Strafraumgrenze den Ball und spielte auf Biada - der zog ab, Münster-Keeper Schenk konnte aber klären. Die Saarländer präsentierten gut und dominierten die Partie, doch die Chancenverwertung blieb mangelhaft.

Preußen Münster fand nicht wirklich in die Partie und konnte in den ersten 45 Minuten des Spiels dem Tor der Saarbrücker nicht gefährlich werden. Damit ging es 0:0 in die Halbzeitpause.

Preußen Münster in Unterzahl

Die Teams kamen unverändert aus den Kabinen. Saarbrücken übernahm direkt wieder die Kontrolle. Preußen Münster war nur selten in Ballbesitz und kam kaum aus der eigenen Hälfte raus. In der 57. Minute sah Münsters Thomas Kok Gelb-Rot und musste vom Platz - die Münsteraner demnach ab dann in Unterzahl.

Der FCS konnte den Vorteil aber nicht nutzen, auch weil der Gegner hart mauerte. In der 88. Minute wäre beinah doch noch das 1:0 für die Saarbrücker gefallen. Nach einem Querpass bekam Stehle das Leder auf den Fuß, kam aus rund elf Metern in zentraler Position zum Schuss, scheiterte aber an Schenk.

Damit bleiben die Saarbrücker auch im zweiten Spiel in Folge ohne erzieltes Tor. Bereits im Nachholspiel am vergangenen Mittwoch gegen Duisburg kam der FCS nicht über ein 0:0 hinaus. Die Ziehl-Truppe rangiert weiterhin auf Platz zehn in der Tabelle. Die nächste Chance in der dritten Liga zu punkten haben die Blau-Schwarzen dann kommenden Samstag, zuhause gegen den SC Freiburg II. Anpfiff ist um 14.00 Uhr.

Straßensperrung wegen DFB-Pokalspiel

Zuvor steht aber ein echtes Highligjt an: Nach einem Sensationssieg gegen den Rekordmeister FC Bayern München stehen sie im DFB-Pokal-Achtelfinale. Um 18.00 Uhr startet das Match gegen Erstligist Eintracht Frankfurt.

Fans sollten frühzeitig anreisen, am besten mit Bus und Bahn. Die Stadt Saarbrücken rechnet mit großen Verkehrsbehinderungen. Die Camphauser Straße entlang des Stadions ist am Samstag von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr vollgesperrt.

