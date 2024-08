Gegen Titelverteidiger Frankreich Saar-Volleyballer Reichert will olympisches Viertelfinale genießen Stand: 05.08.2024 14:43 Uhr

Gegen den Gastgeber und amtierenden Olympiasieger Frankreich kämpfen die deutschen Volleyballer heute Nachmittag um den Einzug ins Halbfinale. Der Saarländer im Team, Moritz Reichert, rechnet mit einem schweren Spiel, ist aber optimistisch und will vor allem eines: den Moment genießen.

Thomas Braun / das Interview führte Simin Sadeghi

"Ein Wahnsinnserlebnis" sind die Olympischen Spiele in Paris für den Lebacher Moritz Reichert. "Überhaupt bei Olympia dabei zu sein, im Viertelfinale zu sein, ist für uns auf jeden Fall auch schon einmal ein großer Schritt gewesen", sagte Reichert am Montag vor dem Spiel im SR-Interview. "Dass wir in Frankreich gegen den Gastgeber spielen ... ich denke, die Stimmung wird unglaublich sein."

Gutes Selbstbewusstsein nach der Gruppenphase

Ein bisschen Anspannung gehöre natürlich dazu. "Umgekehrt haben wir als Team jetzt ein gutes Selbstbewusstsein nach der Gruppenphase", sagt Reichert. In der Gruppe musste sich die deutsche Mannschaft nur den USA knapp geschlagen geben und konnte ansonsten zwei Siege feiern - überraschte vor allem mit dem Coup zum Auftakt gegen Japan.

Jetzt wolle man von Spiel zu Spiel denken. "Wir wissen: Wir spielen gegen den amtierenden Olympiasieger. Es ist klar, dass es ein schweres Spiel wird", blickt der 29-jährige voraus. Umgekehrt habe man nichts zu verlieren. "Wir gehen auch ein bisschen heran mit dem Gedanken, dass wir versuchen wollen, es zu genießen. Dann bringt man meistens auch die beste Leistung", sagt Reichert.

Die Familie ist mit dabei

So oder so freut er sich auf das Spiel heute Nachmittag: "Es ist auch superschön, dass es in Paris ist - so nah an Deutschland, dass auch die Familie mit dabei sein kann." Und die wird ihn auf jeden Fall anfeuern.

Erstmals seit zwölf Jahren wieder bei Olympia dabei

Die deutschen Volleyballer hatten sich im vergangenen Jahr bei einem Qualifikationsturnier in Rio unter anderem mit einem Sieg gegen Weltmeister Italien für die Olympia qualifiziert. Es ist die erste Teilnahme bei Olympischen Spielen seit 2012.

Reichert ist einer der erfahrenen Spieler im deutschen Team, kommt auf rund 120 Länderspiele. Er war auch schon für französische Vereine aktiv, wechselte zuletzt aber wieder zurück in die Bundesliga.

