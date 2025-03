Mehr Preisgeld, viele Neuerungen Badminton Open in Saarbrücken gehören zu den größten Turnieren in Europa Stand: 31.03.2025 15:35 Uhr

Die Badminton Open gehören künftig zu den fünf größten Badminton-Turnieren in Europa. Nicht nur das Preisgeld steigt deutlich – auch sonst bringt diese Aufwertung einige Neuerungen für das Turnier, das Ende Oktober in Saarbrücken stattfindet.

mit Informationen von Stefan Hauch

Der Badminton-Weltverband hat das Turnier im Saarland in die nächsthöhere Kategorie eingestuft.

Die Badminton Open in der Saarlandhalle gehören in diesem und im nächsten Jahr nicht mehr zur Super 300-, sondern zur Super 500-Serie und damit neben Turnieren in England (Super 1000), Dänemark, Frankreich (beide Super 750) und Finnland (Super 500) zu den fünf wichtigsten Veranstaltungen auf europäischem Boden. Das teilten der Veranstalter und der Weltverband BFW am Montag mit.

Das Saarbrücker Badmintonturnier löst die Canada Open ab, die für den restlichen Turnierzyklus zu einem Super 300-Event zurückgestuft werden.

Preisgeld auf fast eine halbe Millionen Dollar verdoppelt

Für die Top-Profis bedeutet die Aufwertung: Sie sind verpflichtet, in Saarbrücken aufzuschlagen. Das Preisgeld wird beinahe verdoppelt: von 250.000 Dollar auf 475.000 Dollar. Statt an zwei Tagen wird das Turnier künftig zudem an vier Tagen live im internationalen Fernsehen übertragen – was laut Veranstalter auch der Hauptgrund dafür war, dass die Sponsoren ihr Engagement ausgebaut haben.

Auch das Saarland unterstützt die Veranstaltung. "Wir stellen fest, dass die Hylo Open in Saarbrücken einer der Leuchttürme des Saarsports geworden sind. Wir sind sehr stolz darauf und wertschätzen das auch mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung", sagte Sportminister Reinhold Jost (SPD).

Seit 1988 im Badminton-Kalender

Die Badminton Open in Saarbrücken sind seit 1988 fester Bestandteil des Kalenders des Badminton Weltverbandes BWF. In diesem Jahr finden sie vom 28. Oktober bis zum 2. November in der Saarbrücker Saarlandhalle statt.

Im vergangenen Jahr setzte sich der für Frankreich startetende Christo Popov im Herreneinzel gegen seinen Bruder Toma durch. Den Sieg im Dameneinzel sicherte sich die Dänin Mia Blichfeldt.

Über dieses Thema berichtet der "aktuelle bericht" im SR Fernsehen am 31.03.2025.

