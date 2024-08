Ab 21.50 Uhr Saar-Leichtathletin Nicoleitzik startet heute Abend bei den Paralympics in Paris Stand: 31.08.2024 10:21 Uhr

Für die saarländische Para-Leichtathletin Nicoleitzik wird es heute Abend ernst. Sie tritt um 21.50 Uhr im Stade de France in St. Denis beim 200-Meter-Rennen T36 bei den Paralympics von Paris an.

Nachdem Anita Raguwaran und Boris Nicolai in den vergangenen Tagen bereits im Para-Boccia angetreten waren, startet heute Abend mit der Leichtathletin Nicole Nicoleitzik auch die dritte saarländische Athletin bei den Paralympischen Spielen in Paris - und das direkt vor großer Kulisse im Stade de France im Pariser Vorort St. Denis. Sie geht ab 21.50 Uhr beim 200-Meter-Rennen in der Startklasse T36 an den Start.

Favoritin Shi Yiting kommt aus China

Nicoleitzik blickt auf eine erfolgreiche Para-WM im Juli zurück, wodurch sie gute Karten für den anstehenden Wettkampf in St. Denis haben dürfte. Als Top-Favoritin bei dem Rennen zählt aber die Chinesin Shi Yiting, die sich bereits bei den Paralympischen Spielen von Tokio vor drei Jahren in drei Disziplinen dreimal die Goldmedaille sichern konnte - und das nicht zum ersten Mal. Bereits bei den Paralympischen Spielen in Rio de Janeiro im Jahr 2016 holte Yiting beim 200 Meter-Rennen T36 Gold.

Auch in dieser Saison lief sie bei den Rennen über 200m T36 mit 28.06 Sekunden im Vergleich zu den anderen Teilnehmerinnen in diesem Feld die beste Zeit. Nicoleitziks Saisonbestleistung liegt hier bei 31.37 Sekunden. Zudem werden am Lauf die Niederländerin Cheyenne Bouthoorn (30.48 Sekunden), die Brasilianerin Veronica Hipolito (31.35 Sekunden) und die Australierin Mali Lovell (29.67 Sekunden) teilnehmen.

Nicoleitzik will auf Erfahrung aus Tokio zurückgreifen

Die Saar-Leichtathletin Nicoleitzik hat sich auf die Pariser Paralympics am Berliner Trainingszentrum Kienbaum vorbereitet. Ihre Vorfreude auf Paris ist groß.

Sie hofft nun von ihren Eindrücken bei den vergangenen Paralympischen Spielen vor vier Jahren in Asien profitieren zu können. "Ich glaube, die Erfahrung von Tokio bringt mir ein Stück weit Sicherheit", so Nicoleitzik.

