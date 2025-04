Nur noch ein Sieg nötig Royals gewinnen drittes Playoff-Halbfinale Stand: 11.04.2025 21:17 Uhr

Die Basketballerinnen der Royals Saarlouis haben das dritte Playoff-Halbfinale gewonnen. Die Partie in der Stadtgartenhalle gegen Alba Berlin endete am Freitagabend 66:52.

Den Saarlouis Royals fehlt in den Playoffs nur noch ein Sieg, um ins Finale einzuziehen. Die Basketballerinnen siegten am Freitagabend in Saarlouis mit 66:52 gegen Alba Berlin. Damit geht Saarlouis in der Halbfinal-Serie mit 2:1-Siegen in Führung.

Bereits im ersten Viertel vorne

Saarlouis lag nach dem ersten Viertel mit 26:15 vorne. Durch ein 13:14 im zweiten Viertel stand es zur Halbzeit 39:29. Im dritten Viertel (11:11) hielten die Royals den Vorsprung, ehe sie ihn noch ausbauten. Der letzte Durchgang endete mit 16:12.

Eine Niederlage, zwei Siege

In das diesjährige Playoff-Halfinale waren die Royals mit einer Niederlage im Auftaktspiel gestartet. Das erste Spiel gegen Alba Berlin hatten sie am vergangenen Samstag mit 57:66 verloren.

Im zweiten Playoff konnten sie dann einen knappen Sieg von 70:67 feiern.

In den Playoffs wird nach dem Modus "Best of Five" gespielt. Sollten die Royals also ihr nächstes Spiel am Sonntag gewinnen, wären sie damit im Finale um die Deutsche Meisterschaft.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 11.04.2025 berichtet.

