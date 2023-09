Saarlandweit 1325 Mannschaften Rekord an Jugendmannschaften im Saar-Fußball Stand: 09.09.2023 15:28 Uhr

Der Saarländische Fußballverband meldet eine neue Rekordzahl an Jugendmannschaften. Für die neue Saison hätten sich bisher 1325 Mannschaften registriert, 80 mehr als zum Beginn der vergangenen Saison.

An diesem Wochenende starten die Jugend-Mannschaften im saarländischen Fußball in die neue Saison - mit einer Rekordzahl an Mannschaften. "Für den bevorstehenden Start in die Saison 2023/24 haben sich bisher 1.325 Mannschaften registriert", sagte Verbandsjugendleiter Rainer Lauffer.

Noch dutzende Nachmeldungen erwartet

Er gehe zudem davon aus, dass noch mindestens 30 weitere Teams in den Altersklassen G- und F-Jugend hinzukommen werden, da die Sommerferien gerade erst vorbei seien und die Vereine noch nachmelden könnten. "Nachmeldungen sind in diesen beiden Altersklassen jederzeit möglich, und wir ermutigen interessierte Teams, sich anzumelden und am Jugendspielbetrieb teilzunehmen", so Lauffer.

Den höchsten Zuspruch gibt es bei den ganz jungen Teams - mit jeder Altersklasse nimmt die Zahl der gemeldeten Mannschaften dann ab. Gibt es zum Beispiel in der E-Jugend saarlandweit 260 Teams, sind es in der C-Jugend 148 Mannschaften und in der A-Jugend, der ältesten Jugendklasse, noch 74 Mannschaften.

Über dieses Thema berichteten die SR-Hörfunknachrichten am 09.09.2023.

