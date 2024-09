Künftig stärkerer Fokus auf die Bahn Radsportlerin Lisa Klein kündigt Profivertrag Stand: 27.09.2024 18:44 Uhr

Die saarländische Radsportlerin und frühere Olympiasiegerin Lisa Klein hat ihren Profivertrag bei dem Frauen-Radsportteam Lidl-Trek aufgelöst. Komplett aufhören will sie mit dem Radsport allerdings nicht.

Zwei Jahre lang war die saarländische Radsportlerin bei dem Profi-Team Lidl-Trek unter Vertrag. Jetzt richtet sie ihre Karriere neu aus. "Ich habe beschlossen, erst einmal einen Schritt zurückzumachen, beziehungsweise meinen Profivertrag aufzulösen", sagte Klein dem SR. Sie habe zwar die Chance bekommen, ein weiteres Jahr für das World Tour-Team in der obersten Liga des Radsports zu fahren, habe sich aber dagegen entschieden - mit dem Team zusammen.

Klein hatte in dieser Saison teils mit Krankheiten zu kämpfen, auch erholte sie sich in den Rennen nicht so, wie sie es gewohnt war. "Auch die Tage weg von zu Hause sind schwieriger geworden", wird Klein in einer Mitteilung ihres Teams zitiert. Dennoch sei die Entscheidung, Lidl-Trek mit so vielen guten Teamkollegen zu verlassen, "ziemlich brutal für mich".

Mehr Fokus auf die Bahnwettkämpfe

Aufhören mit dem Radsport will die 28-Jährige nach SR-Informationen aber nicht. Vielmehr wird sie sich nun mehr auf die Bahnwettkämpfe konzentrieren, wo sie 2021 mit Olympia-Gold in der Mannschaftsverfolgung den größten Erfolg ihrer Karriere feiern konnte.

Daneben stehen für die mehrfache Saarsportlerin des Jahres aber unter anderem auch Weltmeistertitel auf der Straße mit der Mixed-Staffel und in der Mannschaftsverfolgung sowie zuletzt der Vize-Europameistertitel mit der Staffel zu Buche.

Über dieses Thema berichten auch die SR info-Nachrichten im Radio am 27.09.2024.

Mehr zu Lisa Klein