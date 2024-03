Gute Leistungen in der Liga Paul Wanner erneut im Kader der U20- Nationalmannschaft Stand: 15.03.2024 10:55 Uhr

Offensiv-Talent Paul Wanner von Fußball-Zweitligist SV Elversberg ist erneut für die U20-Nationalmannschaft nominiert worden. Die Leihgabe von Rekordmeister Bayern München ist aufgrund seiner guten Leistungen heiß begehrt. Auch der österreichische Fußballverband baggert an dem 18-Jährigen.

Die deutsche U20-Nationalmannschaft steht vor ihren ersten Spielen in diesem Jahr. Am 22. und 25. März stehen zwei Spiele gegen Frankreich an. Mit an Bord ist auch Paul Wanner vom Zweitlisgisten SV Elversberg.

Der 18-Jährige ist eine Leihgabe von Rekordmeister Bayern München und hat sich in der Zwischenzeit zum Stammspieler unter SVE-Coach Horst Steffen entwickelt. Und Wanner überzeugt: Zumeist im offensiven Mittelfeld eingesetzt, kommt er bereits auf vier Treffer und drei Vorlagen.

Zuletzt stand Wanner immer in der Startelf bei der SVE. Ein weitere Stärke sind seine Flexibilität, denn Wanner wird zuweilen auch auf der rechten und linken Außenbahn eingesetzt.

Auch Österreich will Wanner

Seine guten Leistungen bleiben nicht unbemerkt. U20-Nationaltrainer Hannes Wolf hat das Offensiv-Talent erneut nominiert. Gegen Frankreich könnte Wanner seine Länderspiele drei und vier für die U20-Auswahl bestreiten.

Der gebürtige Österreicher ist aber auch vom dortigen Fußballverband heiß umworben. Teamchef Ralf Rangnick ist bemüht, Wanner noch von Österreich zu überzeugen. Dort wären seine Chancen perspektivisch sicher größer, es später einmal in die Nationalmannschaft zu schaffen.

Bevor Wanner ins U20-Nationaldress schlüpft wartet aber zuvor noch ein dicker Brocken in der Liga. Am Samstag trifft die SVE auf den Zweitligisten Holstein Kiel. Anstoß ist um 13.00 Uhr an der Kaiserlinde in Elversberg.

