Ab sofort Offensivmann Boyamba verlässt die SV Elversberg Stand: 30.08.2024 22:22 Uhr

Überraschung kurz vor dem Duell gegen Darmstadt: Die SV Elversberg und Offensivspieler Joseph Boyamba gehen ab sofort getrennte Wege. Der Vertrag wurde einvernehmlich aufgelöst.

Fußball-Zweitligist SV Elversberg hat kurz vor der Partie am Samstag gegen Bundesligaabsteiger Darmstadt am Freitagabend eine überraschende Personalie bekanntgegeben: Offensivspieler Joseph Boyamba verlässt den Club mit sofortiger Wirkung.

Zu wenig Einsatzzeiten

„In der Konstellation unseres Kaders wäre es für Joseph Boyamba schwierig geworden, auf die Einsatzzeiten zu kommen, die er sich erhofft. Für beide Seiten war eine Auflösung des Vertrags eine folgerichtige Entscheidung“, teilte SVE-Sportvorstand Ole Book mit.

Boyamba war im Sommer 2023 vom TSV 1860 München ins Saarland gewechselt. In der vergangenen Saison kam der 28-Jährige in 25 Spielen zum Einsatz, allerdings meist nur als Einwechselspieler. Nur einmal stand er von Beginn an auf dem Platz. In der jetzt laufenden Saison kam er auf einen Pflichtspiel-Einsatz beim DFB-Pokal.

Boyambas Vertrag wäre ursprünglich noch bis zum Ende der laufenden Saison gültig gewesen. Er wurde jetzt einvernehmlich aufgelöst.

