SVE unterliegt mit 1:3 Niederlage gegen Paderborn: Elversberg verpasst Tabellenführung

Mit einem Sieg gegen Paderborn hätte sich die SV Elversberg am Samstag zum Tabellenführer gekrönt. Doch dazu kam es nicht: Der SCP wies die SVE mit einem 3:1-Sieg in die Schranken und bleibt damit Spitzenreiter der 2. Bundesliga.

Für Elversberg fing es eigentlich gut an. Schon in der 3. Minute setzte die SVE ein Ausrufezeichen im Spitzenspiel gegen den SC Paderborn: Baum flankte von der rechten Grundlinie auf den Elfmeterpunkt, wo Zimmerschied parat stand und die Kugel per Seitfallzieher etwa einen halben Meter übers Tor schoss. Die erste sehenswerte Chance der Partie sicherten sich also die Gastgeber.

Knapp eine Viertelstunde später, in der 19. Minute, das umgekehrte Bild: Paderborns Ansah köpfte den Ball nach einer Flanke von Kostons nur knapp links am Tor von SVE-Schlussmann Kristof vorbei. Das wäre wohl die Führung für den SCP gewesen, wäre der Kopfball platzierter gewesen.

Ausgleich kurz vor Halbzeitpause

In Front ging dann aber tatsächlich die SVE in der 27. Minute. Petkovs Linksschuss von der rechten Strafraumseite konnte zunächst von SCP-Keeper Schubert pariert werden, der lauernde Neubauer nahm die von Schubert zur Seite gelenkte Kugel aber wieder auf und bediente Damar im Zentrum.

Der verfehlte erst das Leder, bekam mit etwas Glück aber noch eine zweite Chance, die er zu nutzen wusste: Die noch leicht abgefälschte Kugel landete unhaltbar für SCP-Keeper Schubert im Netz. 1:0 für die SVE.

Es sah so aus, als würde die SVE mit der Führung zur Halbzeitpause in die Kabine gehen. Tief in der Nachspielzeit machte der SCP dem aber einen Strich durch die Rechnung. Nach Obermairs Ecke von der linken Fahne ging Curda hoch in die Luft, setzte die Kugel per Kopf ins rechte Eck und sorgte damit in der 48. Minute kurz vor dem Halbzeitpfiff für den 1:1-Ausgleich.

Führung für SCP in 63. Minute

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste die erste große Chance, in Führung zu gehen – wieder einmal nach einem Eckstoß. Dieses Mal war es Bilbija, der den Ball in der 54. Minute auf die halbrechte Ecke nickte, dabei aber an Kristof scheiterte, der den Gegentreffer mit einer glanzvollen Parade vereitelte.

In der 63. Minute war Kristof dann allerdings machtlos. Obermeier flankte von rechts ins Zentrum, Bilbija legte für Kostons ab, der die Kugel aus gut neun Metern zur 2:1-Führung ins linke untere Eck schoss.

Die SVE hatte dagegen Schwierigkeiten, ihrerseits Nadelstiche zu setzen. An der stabilen Defensive der Gegner kam sie trotz Bemühungen kaum mehr vorbei. Halbhoch geschlagene Flanken in den Strafraum wehrte die SCP problemlos ab.

Vorzeitige Entscheidung in 79. Minute

Für die vorzeitige Entscheidung sorgte Brackelmann in der 79. Minute. Seinen Kopfball nach einer Freistoßflanke konnte Kristof zwar noch parieren, aber nicht festhalten. Dann kam es zu einem folgenschweren Missverständnis: SVE-Innenverteidiger Pinckert schoss den Ball vor Brackelmanns Füße, der wiederum zog eiskalt ab: 3:1 für den SCP.

Mit diesem Stand endete die Partie schließlich. Paderborn setzt sich damit an der Tabellenspitze fest, die SVE rutscht auf Rang fünf. Die nächste Chance zu punkten hat sie am kommenden Freitag gegen den 1. FC Nürnberg. Anpfiff im Stadion an der Kaiserlinde ist um 18.30 Uhr.

Die Bilder zum Spiel zeigt das SR Fernsehen am Sonntag in den Nachrichtensendungen und einen ausführlichen Nachbericht gibt es in der sportarena.

