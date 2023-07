Über 200 Meter Nicoleitzik sichert sich erneut Bronze bei Para WM Stand: 15.07.2023 20:14 Uhr

Saar-Leichtathletin Nicole Nicoleitzik feiert ihre zweite Medaille bei den Para Weltmeisterschaften in Paris. Die Sportlerin vom TV Püttlingen gewann am Samstag Bronze über 200 Meter. Dabei stellte sie eine neue persönliche Bestleistung auf.

Am Mittwochabend hatte Nicole Nicoleitzik vom TV Püttlingen die Bronzemedaille über 100 Meter bei der Para Leichtathletik WM in Paris gewonnen. Am Samstag konnte die Saarländerin nun erneut jubeln.

Mit einer Zeit von 30,84 Sekunden musste sich die Sportlerin nur der Neuseeländerin Danielle Aitchison und Mali Lovell aus Australien geschlagen geben. Nicoleitzik sicherte sich damit den dritten Platz über 200 Meter in der Klasse T36. Gleichzeitig stellte sie eine neue persönliche Bestleistung auf.

Über dieses Thema hat auch der "aktuelle bericht" am 15.07.2023 im SR Fernsehen berichtet.

