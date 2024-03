Interesse bekundet oder nicht? Neue Irritationen um FCS-Proficampus Stand: 25.03.2024 07:01 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken habe mittlerweile offiziell sein Interesse an dem Proficampus bekundet: Mit diese Aussage im SR sorgte FCS-Schatzmeister Weller vergangene Woche für Aufmerksamkeit. Aber: In dem angesprochenen Schreiben geht es gar nicht um einen Rasenplatz für die FCS-Kicker.

Mit Informationen von Thomas Gerber

Will der 1. FC Saarbrücken seine Kicker zukünftig in einem "Proficampus" in der Galgendell in Saarbrücken trainieren lassen - oder nicht?

Die Stadt Saarbrücken hatte in der Vergangenheit die Genehmigung eines neuen Trainingsgeländes in der Galgendell immer wieder davon abhängig gemacht, dass der FCS sein Interesse an einer solchen Einrichtung schriftlich bekundet. Nur dann könnte überhaupt ein öffentliches Interesse begründet und der Bebauungsplan entsprechend geändert werden.

Im "Saartalk" am Donnerstag hatte nun der Schatzmeister des FCS, Dieter Weller, gesagt, dass der Verein bei der Stadt das Interesse an dem Proficampus schriftlich bekundet habe. Dazu sei ein Schreiben an Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) geschickt worden.

Schreiben bezieht sich nicht auf Rasenplatz

Doch in dem Schreiben an OB Conradt, das dem SR mittlerweile vorliegt, wird der Bau eines Rasenplatzes nicht erwähnt. Es bezieht sich lediglich auf eine dort geplante Geschäftsstelle des Vereins.

In dem Brief vom 5. März dieses Jahres heißt es, der 1. FC Saarbrücken habe vorbereitende Gespräche mit dem Ziel geführt, seine Geschäftsstelle beziehungsweise seine Verwaltung in das Funktionsgebäude "Am Franzenbrunnen" zu verlegen. Daran bestehe großes Interesse.

Der Brief ist von Dieter Weller und FCS-Präsident Hartmut Ostermann und nicht von Vize-Präsident Salvo Pitino unterzeichnet. Dessen Schwester betreibt die Maxi Sports GmbH und wäre dann möglicherweise Vermieterin des FCS.

Nur ein Schreiben an Conradt

FCS-Pressesprecher Peter Müller bestätigte dem SR, dass es zum Thema Proficampus nur dieses eine Schreiben an OB Conradt gebe.

Maxi Sports hatte auf dem Gelände ohne Genehmigung bereits umfangreiche Erdarbeiten durchgeführt und rund 4000 Kubikmeter Aushubmaterial illegal abgelagert.

Eine Beseitigungsverfügung darüber soll in Vorbereitung sein.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten am 23.03.2024 berichtet.

Mehr zum FCS und dem Proficampus:

Stadt Saarbrücken weiter gegen geplanten Profi Campus Die Stadt Saarbrücken lehnt den geplanten Profi Campus der Maxi Sports GmbH im Naherholungsgebiet Almet weiterhin ab. Nach öffentlichen Äußerungen des Vizepräsidenten des 1. FC Saarbrücken, Salvo Pitino, gibt es laut Stadtverwaltung keinen "neuen Sachstand".