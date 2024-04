SVE zu Gast in Paderborn SV Elversberg kann Klassenerhalt perfekt machen Stand: 27.04.2024 12:57 Uhr

Die 40-Punkte-Marke hat die SV Elversberg vergangene Woche gegen Schalke geknackt, der Verbleib in der zweiten Bundesliga ist damit so gut wie sicher. In Paderborn soll der Klassenerhalt am Samstag auch rechnerisch klar gemacht werden - auch wenn die beiden Helden des Hinspiels wohl ausfallen.

„Wenn der Klassenerhalt so früh gelingen sollte, ist das ein Top-Ergebnis“, sagt SVE-Trainer Horst Steffen auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim SC Paderborn und ergänzt: „Dementsprechend darf man das auch feiern.“

Damit es aber schon an diesem Wochenende etwas für die SV Elversberg zu feiern gibt, sollte bestenfalls ein Sieg beim Tabellenachten in Ostwestfalen her. Andernfalls müsste man noch auf entsprechende Ergebnisse von Kaiserslautern und Hansa Rostock hoffen.

Ein Sieg und der Klassenerhalt ist sicher

„Ich glaube es gibt keinen in der Mannschaft, der denkt, wir sind noch nicht durch“, sagt Semih Sahin am Donnerstagabend im sportarena CLUBHEIM. Nach dem 1:1-Unentschieden im Heimspiel gegen Schalke 04 erreichte die SVE die 40-Punkte-Marke – das in der Fußballphilosophie so oft genannte Ziel im Kampf um den Klassenerhalt.

SV Elversberg trifft auf Paderborn In Paderborn kann die SV Elversberg den Klassenerhalt in der Zweiten Liga perfekt machen. Verfolgen Sie die Partie hier live im Audiostream der Sportschau.

Vielleicht hilft das, um in den verbleibenden vier Ligaspielen gänzlich befreit aufzutreten. Der Schwung aus dem Coup beim FC St. Pauli hält noch an. Seitdem ist die SVE drei Spiele in Folge ohne Niederlage. Mit einem Sieg in Paderborn würde sie sogar mit dem SC in Punkten gleichziehen.

Stock und Schnellbacher fraglich

Verzichten muss Horst Steffen allerdings wohl auf seine „Hinspiel-Helden“ Paul Stock und Luca Schnellbacher. Stock glänzte gegen den SCP mit einem Tor und einer Vorlage, laboriert seit zwei Wochen jedoch an einer Muskelverletzung. Dazu grassiert bei der SVE noch immer eine Erkältungswelle, von der unter anderem Luca Schnellbacher betroffen ist. Sein Doppelpack ebnete den Weg zum Comeback-Sieg der SVE an der Kaiserlinde in der Hinserie.

Hinter Semih Sahins Rückkehr steht noch ein Fragezeichen. Nach seiner Wadenverletzung trainiert der „Mittelfeld-Motor“ bereits mit der Mannschaft. „Ich hoffe, dass es vielleicht für ein paar Minuten reicht“, sagt Sahin, der in dieser Saison definitiv nochmal eingreifen möchte. Für Correia, Dragon, Jäkel und Sicker kommt ein Comeback in dieser Saison wohl eher nicht mehr in Frage.

Info kompakt

Wann: Samstag, 27. April, ab 13.00 Uhr

Wo: Home Deluxe Arena in Paderborn

Ex-FCS-Coach Kwasniok plagen Verletzungssorgen

Für den SC Paderborn geht es in der Tabelle der Zweiten Liga um nichts mehr, außer eine passable Endplatzierung. Sowohl vom Auf- als auch vom Abstiegskampf ist das Team von Ex-FCS-Coach Lukas Kwasniok weit entfernt. Die Revanche für das 1:4 in Elversberg muss ohne die erkrankten Ezekwem und Rohr gelingen. Dazu gesellen sich die Langzeitverletzten Curda, Hansen, Platte und Schuster.

Ein besonderes Augenmerk muss die SVE-Abwehr auf Florent Muslija und Filip Bilbija legen – die beiden SCP-Topscorer sind fit und stehen sinnbildlich für den Gute-Laune-Fußball unter Trainer Kwasniok.

Das Spiel im SR

Sowohl die SV Elversberg als auch der SC Paderborn glänzen in dieser Saison mit attraktivem Fußball. Das macht Hoffnung auf ein großartiges Zweitliga-Spiel, in dem es zumindest für die Saarländer noch um die tabellarische Buchhaltung geht.

Anpfiff ist am Samstag um 13 Uhr in Paderborn. SR3 Saarlandwelle überträgt das Spiel live in Einblendungen, die gesamte Partie gibt es bei Sportschau live im Audiostream zum Mithören und nach Abpfiff fasst SR.de das Spiel zum Nachlesen zusammen. Die ersten Bilder gibt es dann am Abend in der sportarena im SR Fernsehen ab 17.30 Uhr.

Über dieses Thema berichtet der aktuelle bericht im SR Fernsehen am 26.04.2024.

