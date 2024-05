Trotz Unterzahl Sieg gegen Jägersburg 1. FC Saarbrücken steht im Saarlandpokal-Finale Stand: 08.05.2024 21:00 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken steht im Finale des Saarlandpokals. Der haushohe Favorit setzte sich mit 3:0 gegen den FSV Jägersburg durch. Nun geht es am 25. Mai gegen den FC Homburg ins Finale - im Heimstadion.

Der klare Underdog im zweiten Halbfinale des Saarlandpokals war Saarlandligist FSV Jägersburg, der sich gegen den Drittligisten FC Saarbrücken behaupten musste.

Tatsächlich spielte der Favorit aber schon ab der 9. Minute nur noch zu zehnt, nachdem Boné Uaferro eine rote Karte wegen einer Notbremse sah. Die Überzahl reichte aber nicht aus, um Jägersburg einen echten Vorteil zu verschaffen.

Das erste Tor der Partie fiel in der 29. Minute durch Kasim Rahibic für die Blau-Schwarzen. Mit dem 1:0 ging es dann auch in die Kabinen. Simon Stehle baute die Führung für die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl weiter aus, in der 59. Minute stand es 2:0.

Finalgewinn Ticket zum DFB-Pokal

Bis fast zum Schluss sah es so aus, als ob das auch der Endstand des Spiels bleiben würde. In der 89. Minute landete der Ball dann aber doch nochmal im Tor der Jägersburger: Julius Biada erhöht auf 3:0 für den FC Saarbrücken.

Mit dem Sieg gegen Jägersburg steht der FCS nun im Finale des Saarlandpokals. Für den Drittligisten ist das die Chance auf die Teilnahme am DFB-Pokal. Denn in der Dritten Liga qualifiziert sich eine Mannschaft nur dann, wenn sie die Saison mindestens auf Platz vier beendet. Das ist jedoch derzeit noch fraglich. Der Gewinner des Saarlandpokals steht aber automatisch in der DFB-Pokal Vorrunde – Grund genug also alles auf Sieg zu setzen.

Finale am 25. Mai um 11.45 Uhr

Dasselbe Ziel hat natürlich auch der FC Homburg, auf den der FC Saarbrücken im Finale treffen wird. Das Spiel findet am 25. Mai im Saarbrücker Ludwigsparkstadion statt.

Anpfiff des Endspiels ist um 11.45 Uhr. Dort geht es nicht nur um den Saarlandpokal, sondern auch um das Ticket für die Teilnahme am DFB-Pokal 2024/2025.

Über dieses Thema hat auch der SAARTEXT am 07.05.2024 berichtet.

