Wichtiges Jugendradrennen Nachwuchs-Radrennen Trofeo gestartet Stand: 30.05.2024 09:02 Uhr

In Friedrichsthal ist heute Nachmittag die Saarland Trofeo gestartet. Dabei kommen die besten Jugendfahrer der Welt mit ihren Nationalmannschaften zu dem Radrennen ins Saarland. Der SR überträgt das Rennen live im Stream.

Die ursprüngliche Streckenplanung der 36. Saarland Trofeo musste aufgrund der Hochwasserschäden im Saarland geändert werden. Dies führte dazu, dass die Orte Niedergailbach, Reinheim und Medelsheim aus dem Tourplan gestrichen wurden. An ihre Stelle treten die Blieskasteler Stadtteile Pinningen, Böckweiler und Breitfurt.

Die Trofeo gilt als eine der anspruchsvollsten Rundfahrten des Nations’ Cup, da alle Etappen herausfordernd sind. Sie erstreckt sich über vier Tage und umfasst insgesamt rund 443 Kilometer und 3200 Höhenmeter.

Die erste Etappe führt wie geplant am Fronleichnamstag über 109 Kilometer von Friedrichsthal nach Neunkirchen. Am zweiten Tag folgt eine Etappe von Volmunster nach Sarreguemines, die sich fast vollständig in Frankreich abspielt.

Vorentscheidung am Samstag möglich

Am Samstag, 1. Juni, steht morgens ein Einzelzeitfahren über neun Kilometer auf dem Programm. Am Nachmittag folgt eine 94 Kilometer lange Strecke rund um Blieskastel nach Oberwürzbach. Erstmals in der 36-jährigen Geschichte der Rundfahrt ist die Stadt St. Ingbert als Zielstadt im Programm.

Sonntag: Ziel und Königsetappe

Den Abschluss bildet die “Königsetappe” um Gersheim. Start und Ziel befinden sich in Walsheim. Zwischendrin geht es über fünf Runden durch Seyweiler, Pinningen, Böckweiler, Breitfurt, Bliesdalheim, Herbitzheim und Gersheim wieder zurück zum Startort. Nach 128 Kilometern wird dann der Sieger und Nachfolger des Vorjahresgewinners Louis Leidert (Deutschland) feststehen.

An dem Rennen nehmen Teams aus insgesamt 18 verschiedenen Ländern teil: Nationalmannschaften aus Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Großbritannien, Italien, Kasachstan, Luxemburg, Norwegen, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Tschechien und den USA sowie das pfälzische Team Wipotec.

Livestream auf SR.de

Wir zeigen vier der fünf Etappen im Live-Stream: donnerstags, freitags und samstags von 16.15 bis 19.15 Uhr, sonntags von 10.20 bis 13.40 Uhr.

36. Saarland Trofeo im Überblick:

Donnerstag, 30. Mai, 1. Etappe: Start um 16.30 Uhr in Friedrichsthal, Ziel nach 109 Kilometern in Neunkirchen-Furpach.

Livestream von 16.15 Uhr bis 19.15 Uhr.

Freitag, 31. Mai, 2. Etappe: Start um 16.30 Uhr in Volmunster (F), Ziel nach 103 Kilometern in Sarreguemines.

Livestream von 16.15 Uhr bis 19.15 Uhr.

Samstag, 1. Juni, 3. Etappe (1. Halbetappe), Einzelzeitfahren: Start des ersten Fahrers um 9.00 Uhr in Ballweiler, Ziel nach 9 Kilometern in Ballweiler.

Samstag, 1. Juni, 3. Etappe (2. Halbetappe): Start um 16.30 Uhr in Wolfersheim, Ziel nach 94 Kilometern in Oberwürzbach.

Livestream von 16.15 Uhr bis 19.15 Uhr.

Sonntag, 2. Juni, 4. Etappe: Start um 10.30 Uhr in Walsheim, Ziel nach 128 Kilometern in Walsheim.

Livestream von 10.20 Uhr bis 13.40 Uhr.

