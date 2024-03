FCS klarer Favorit gegen Neunkirchen „Mutter aller Saar-Derbys“ im Saarlandpokal Stand: 22.03.2024 16:06 Uhr

Am Samstag kommt es im Saarlandpokal zur „Mutter aller Saar-Derbys“. Borussia Neunkirchen empfängt im Achtelfinale des Saarlandpokals den 1. FC Saarbrücken. Das Traditionsduell findet auf neuem Rasen im Ellenfeldstadion statt.

Kirsten Pfister

Im Achtelfinale des Saarlandpokals treffen am Samstagmittag Sechstligist Borussia Neunkirchen und Drittligist Saarbrücken aufeinander. Die Blau-Schwarzen gehen als Favorit in die Begegnung. In der Liga zeigte der 1. FC Saarbrücken zuletzt zwar durchwachsene Leistungen, schreibt dafür im DFB-Pokal aber Schlagzeilen als „Pokalschreck“.

Auch im Saarlandpokal hat Saarbrücken bisher keine Blöße gezeigt. Das Team von Trainer Rüdiger Ziehl holte in der 5. Runde einen 3:0-Pflichtsieg gegen den TuS Herrensohr. Aber auch Borussia Neunkirchen setze sich in allen bisherigen Vorrundenspielen deutlich durch – insgesamt mit einem beachtlichen Torverhältnis von 17:2.

Alte Rivalen treffen aufeinander

Das letzte Traditionsduell der beiden Vereine liegt schon länger zurück. Über Jahrzehnte begegneten sich Neunkirchen und Saarbrücken in denselben Ligen. Die letzte Begegnung gab es 2009 in der Oberliga Südwest. Damals ging das Spiel mit einem torlosen 0:0-Unentschieden aus. Bald darauf trennten sich die Wege der alten Rivalen.

Während der FCS in die dritte Liga kletterte, hatten die Borussen mehrfach mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen und spielen seit nunmehr fast sieben Jahren in der Saarlandliga. Das letzte Pflichtspiel zwischen den beiden Traditionsclubs gab es im Saarlandpokal 2015. Im Halbfinale siegten die Blau-Schwarzen 1:0 beim ersten und einzigen Flutlichtspiel im Ellenfeldstadion.

Die Borussia kann und will überraschen

Auch dieses Jahr ist der 1. FC Saarbrücken wieder der Favorit im Aufeinandertreffen. Aber es gab auch schon oft Überraschungen bei der „Mutter aller Derbys“. Zum Beispiel im April 2010 als die Borussia vor 3000 Zuschauern im Ellenfeld-Stadion als Oberligist den damaligen Regionalligisten Saarbrücken im Halbfinale des Saarlandpokals mit 2:1 besiegte und damit ins Finale einzog.

Auch am Samstag will es die Borussia dem FCS wieder schwer machen. Das Saarbrücker Team rechnet mit einem unangenehmen Gegner, so Calogero Rizzuto: „Wir nehmen das Spiel auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter, weil wir selber sehen konnten, was man gegen höherklassige Mannschaften erreichen kann, wenn man daran glaubt.“

Neunkirchen kehrt ins Ellenfeldstadion zurück

Die Borussia geht außerdem mit Rückenwind aus der Liga in das Achtelfinale. Dort hat Borussia Neunkirchen die letzten acht von zehn Spielen gewonnen und steht aktuell auf dem vierten Tabellenplatz. Auch vergangenes Wochenende holte das Team sich mit einem 2:1-Sieg im Heimspiel gegen die SF Köllerbach noch einmal Selbstbewusstsein vor der Pokalbegegnung.

Und noch ein Motivations-Plus bei den Gastgebern: Am Samstag dürfen sie endlich in ihre Heimatstätte, das Ellenfeld-Stadion, zurückkehren. Lange Zeit konnte dort nicht gespielt werden. Pünktlich zum Saar-Derby wird der neue Rasen offiziell freigegeben.

Besonderer Druck beim FCS

Ein besonderer Druck lastet am Samstag auf dem FCS. Die Chance auf eine weitere DFB-Pokal-Teilnahme haben die Blau-Schwarzen nur, indem sie einen der ersten vier Plätze in der Liga erreichen, oder den Saarlandpokal gewinnen. Mit der 0:2-Niederlage in Duisburg vergangenes Wochenende ist Rang vier in der Liga erst einmal in weite Ferne gerückt.

13 Unentschieden in der laufenden Saison haben den FCS entscheidende Punkte gekostet und so liegt die Mannschaft aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz. Ein Sieg im Pokal gegen Neunkirchen ist für sie deshalb umso wichtiger, um die Chance auf die nächste DFB-Pokal-Saison offenzuhalten.

Begegnung live im SR

Anpfiff der Begegnung ist um 14.00 Uhr im Neunkircher Ellenfeldstadion. Der SR überträgt das Spiel live im Fernsehen, auf SR.de und auf YouTube.

