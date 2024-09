Auszeichnung durch Leichtathletik-Verband Mihambo-Trainer Ulli Knapp ist Trainer des Jahres Stand: 30.09.2024 13:16 Uhr

Der Deutsche Leichtathletik-Verband hat Weitsprung-Bundestrainer Ulli Knapp aus Saarbrücken als "Trainer des Jahres" ausgezeichnet. Knapp trainiert seit Jahren Weitspringerin Malaika Mihambo, die in Paris olympisches Silber gewann.

Große Auszeichnung für Ulli Knapp: Der Weitsprung-Bundestrainer am Olympiastützpunkt in Saarbrücken ist Trainer des Jahres. Die Auszeichnung erhält der Saarländer zusammen mit Iris Manke-Reimers, Trainerin von Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye.

„Die Entscheidung ist uns extrem schwer gefallen und wir haben uns die Köpfe heiß geredet. Wir wollten keine punktuelle Leistung würdigen. Daher haben wir gesagt: Es sind beide zu ehren", erklärte Jurymitglied und DLV-Vorstand Leistungssport, Jörg Bügner.

Erfolgreiche Jahre mit Malaika Mihambo

Knapp trainiert seit vier Jahren Weitspringerin Malaika Mihambo. Bei den Olympischen Spielen in Tokio gewann Mihambo Gold, in Paris holte sie – geschwächt von einer Corona-Infektion – die Silber-Medaille. In der zurückliegenden Saison gewann Mihambo zudem in Rom den EM-Titel mit einem Sprung auf 7,22 Meter – der zweitbesten Weite ihrer Karriere.

Über dieses Thema berichteten die SR info-Nachrichten im Radio am 30.09.2024.

