Rekordmeister FCB gegen Drittligisten FCS "Mia san mia": Auch die Bayern-Fanszene im Saarland freut sich aufs DFB-Pokalspiel

Im Saarland gibt es vergleichsweise viele Fans des FC Bayern München. Für sie war die DFB-Pokal-Auslosung ein echter Glücksgriff. Ihr Lieblingsverein kommt in die Region – die Vorfreude auf die Begegnung heute ist riesig.

Der 1. FC Saarbrücken hat in der 2. Runde des DFB-Pokals mit dem FC Bayern München das ganz große Los gezogen. Der deutsche Rekordmeister kommt nach Saarbrücken. Die Nachfrage nach Tickets war groß. Aber nicht nur für FCS-Fans ist es ein besonderes Spiel, auch bei den Anhängern des FC Bayern München im Saarland ist die Vorfreude riesig.

Richtig gelesen: Es gibt Bayern-Fans im Saarland, unter anderem die "Bayern Bazis Bous". Rainer Laschet ist Gründungsmitglied des Fanclubs. Eine der ihm meistgestellten Fragen: Wie wird man ausgerechnet im Saarland zum Bayern-Fan? "Aus Leidenschaft", lautet die Antwort – ohne eine Sekunde zu zögern. Und: "Bei mir ist es genetisch bedingt. Meine Oma war Bayern-Fan durch und durch."

Schätzungsweise 15 bis 20 Bayern-Fanclubs im Saarland

Das ist Laschet heute auch. Im Bayern-Trikot und mit Bayern-Cap verfolgt er so gut wie jedes Spiel des Rekordmeisters auf der Leinwand im Clubheim. Er schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, wenn einer der Bayern-Stars weit über das Tor hinaus schießt. Er regt sich mit seinen Freunden über Fehlpässe auf. Er springt auf und reißt die Arme in die Luft, wenn ein Tor für seinen Lieblingsverein fällt. Ein Bayern-Fan durch und durch also – in Bous, im Saarland.

Marco Henning ist ebenso Saarländer, Bayern-Fan und Vorsitzender der "Bayern Bazis Bous". Er weiß um die Größe der Bayern-Fanszene in seiner Heimat: "Meines Wissens nach gibt es im Saarland bestimmt 15 bis 20 Fanclubs. Uns gibt es jetzt schon seit 2009. Wir zählen aktuell 212 Mitglieder." Damit gehören die "Bayern Bazis Bous" zu den größten fünf FCB-Fanclubs im Saarland.

Auch Bayern-Fans im DFB-Pokal-Fieber

Groß ist auch die Vorfreude auf das DFB-Pokalspiel heute. Tickets für das Spiel hat der Fanclub keine bekommen. Stattdessen wird im Clubheim mitgefiebert – zusammen mit Fans des 1. FC Saarbrücken. Ein friedliches Miteinander? "Absolut. Also von unserer Seite auf jeden Fall. Und es ist ja auch eine Werbung für den Fußball im Saarland insgesamt und ich glaube, das ganze Saarland freut sich auf das Spiel", meint Henning.

