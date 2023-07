Auszeichnung des Olympischen Sportbundes Mehr Saarländer machen das Deutsche Sportabzeichen Stand: 25.07.2023 15:05 Uhr

Für das Deutsche Sportabzeichen werden Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination geprüft. Im Saarland haben sich wieder mehr Menschen der Herausforderung gestellt. Bei einer Gruppe von Sportlern ist die Zahl allerdings rückläufig.

Im Saarland haben wieder mehr Menschen das Deutsche Sportabzeichen abgelegt. Wie der Landessportverband dem SR mitteilte, haben sich im vergangenen Jahr über 5000 Sportlerinnen und Sportler die Auszeichnung erkämpft.

Das sind zwar deutlich mehr als in den Coronajahren, entspricht allerdings noch nicht dem Niveau der Jahre vor der Pandemie. Im Jahr 2017 hatten mit über 10.000 noch doppelt so viele Menschen erfolgreich am Deutschen Sportabzeichen teilgenommen wie im vergangenen Jahr.

Weniger Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung

Die Zahl der absolvierten Sportabzeichen von Sportlerinnen und Sportlern mit Behinderung ist seit Jahren rückläufig. Erhielten 2017 noch über 70 Menschen mit Behinderungen die Auszeichnung, so waren es im Jahr 2022 nur noch fünf.

Seit Mitte Juni ist das Sportabzeichen des Olympischen Sportbundes auf Deutschlandtour, am 19. Juli machte es an der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken Station.

Kritik am Konzept des Sportabzeichens

Für das Sportabzeichen müssen laut Landessportverband Prüfungen in Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination bestanden werden. Mitmachen können Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeden Alters.

Zuletzt wurde das Konzept des Sportabzeichens kontrovers diskutiert. Der Wettbewerbsgedanke sei eher demotivierend für Kinder – besonders wenn sie noch keine Sportart für sich entdeckt haben. Aus dem Grund folgen auch die Regeln der Bundesjugendspiele in Zukunft nicht mehr der strengen Wettkampfnorm. Stattdessen soll der Spaß am Sport im Fokus stehen.

