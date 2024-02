Sonntag schon bespielbar? Ludwigspark: Der neue Rasen ist da Stand: 19.02.2024 14:02 Uhr

Neuer Rasen, neues Glück? Im Saarbrücker Ludwigspark-Stadion wird zur Stunde ein neuer Rollrasen verlegt. Wenn alles gut geht, soll der 1. FC Saarbrücken schon am Sonntag auf dem neuen Grün spielen. Doch auch hier muss das Wetter mitspielen.

Kai Forst mit Informationen von Frank Grundhever

Das Drama um den mangelhaften Rasen im Saarbrücker Ludwigspark geht in die nächste Runde. Dieses Mal aber mit einer guten Nachricht, denn am Montag hat eine Spezialfirma damit begonnen, den neuen Rollrasen zu verlegen. Am Dienstag und Mittwoch werden noch weitere Rasenstücke geliefert, so dass dann der Rasen fertig sein soll. Das alte Grün war in der vergangenen Woche entfernt worden.

Wenn alles gut läuft, soll der 1. FC Saarbrücken dann schon am kommenden Sonntag sein Heimspiel gegen Arminia Bielefeld auf dem neuen Geläuf absolvieren. "Wir sind optimistisch, dass wir auf dieser Rasensode spielen können", sagte der Saarbrücker Baudezernent Patrick Berberich.

Wetter muss mitspielen

Allerdings müsse auch das Wetter mitspielen. "Der Regeneintrag darf nicht zu stark werden. Wir werden eigene Regenbeprobungen durchführen, um ein Gefühl zu bekommen, was der Rasen verträgt." Denn klar ist: Zwar ist der Rasen neu, der Unterbau und die Drainage sind es aber nicht.

Daher ist der neue Rollrasen auch nur eine - wenn auch kostspielige - Übergangslösung. 200.000 kosten die Arbeiten am neuen Grün. Im Sommer soll dann der gesamte Platz inklusive Drainage komplett erneuert werden.

Frist des DFB

Die kurzfristige Lösung mit einem neuen Rollrasen wird durchgeführt, weil der DFB der Stadt als Stadioneigentümerin die Pistole auf die Brust gesetzt hatte. Nach den vergangenen Spielabsagen - unter anderem dem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Gladbach - hatte der DFB gedroht, dass der 1. FC Saarbrücken sein Heimstadion für die kommenden acht Heimspiele verliere, wenn die Probleme nicht sofort angegangen würden.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten am 19.02.2024 berichtet.

