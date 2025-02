EM in Belgien Lisa Klein gewinnt mit dem Bahnrad-Vierer EM-Silber Stand: 13.02.2025 21:50 Uhr

Der deutsche Bahnrad-Vierer der Frauen mit Lisa Klein aus Lauterbach hat bei der Bahnrad-EM im belgischen Zolder die Silbermedaille gewonnen. Die Deutschen unterlagen im Gold-Rennen Italien.

Am Ende hat es nicht ganz für die Gold-Medaille bei der EM in Belgien gereicht: Im Finale musste sich der Deutsche Bahnrad-Vierer mit der Saarländerin Lisa Klein am Donnerstagabend Italien geschlagen geben. Die favorisierten Italienerinnen führten von Beginn an und setzten sich in 4:14,213 Minuten durch. Franziska Brauße, Lisa Klein, Mieke Kröger und Laura Süßemilch mussten sich in 4:14,939 geschlagen geben.

Zuvor hatte sich Großbritannien gegen Frankreich die Bronzemedaille gesichert. Die Britinnen fuhren nach 4:18,147 Minuten über die Ziellinie, die Französinnen nach 4:23,355 Minuten.

WM-Vizetitel im Oktober

Bei der Bahnrad-Weltmeisterschaft im Oktober war Lisa Klein mit ihrem Team Vize-Weltmeister geworden. In dem Wettbewerb hatte sich das Team nur Großbritannien geschlagen geben müssen.

In einer früheren Version des Beitrages hieß es, Lisa Klein und der Bahnrad-Vierer hätten bereits eine Medaille sicher. Allerdings ist das Team nach neueren Informationen vorerst nur für die Top 8 qualifiziert.