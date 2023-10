Nach Karriere-Ende Jonas Hector ist jetzt Podcaster Stand: 26.10.2023 18:34 Uhr

Ex-Nationalspieler und 1. FC-Köln-Legende Jonas Hector kehrt wieder in die Öffentlichkeit zurück. Nachdem er seine Karriere im Sommer beendet hatte, steigt der gebürtige Saarländer jetzt ins Podcast-Geschäft ein.

Kai Forst

Jonas Hector war in seiner aktiven Zeit als Fußballer nie ein Freund des Medienrummels. Interviews und Fernsehauftritte mied er, wann immer es möglich war. Umso überraschender, dass der 33-Jährige nun freiwillig ans Mikrofon geht. Denn Jonas Hector wird wenige Monate nach seinem Karriere-Ende beim 1. FC Köln zum Podcaster.

Gemeinsam mit dem Comedian Fabian Köster, bekannt aus der Heute-Show, erzählt er in "Schlag und fertig" "ein bisschen über Sport, ein bisschen über Politik und alles was dazwischen liegt".

"Nicht mehr so fremdbestimmt"

In einem anderen Podcast, dem des Moderators Tommi Schmidt „Copa TS“, verriet Jonas Hector zudem, dass er es nicht bereue, seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt zu haben. „Für mich ist das jetzt eigentlich ein ganz schönes Leben, weil ich nicht mehr so fremdbestimmt bin. Ich kann selbst entscheiden, ob ich Sport mache oder nicht“, sagte der gebürtige Saarländer. Er habe seine Zeit als Spieler sehr genossen, sei aber jetzt froh „aus den Zwängen rauszukommen“.

Ganz ohne Fußball geht es aber auch nicht. In seiner Freizeit spielt er in Köln in der „Bunten Liga“ beim Och Jeck F.C. - oder auch zuletzt bei den Alten Herren seines Heimatvereins, dem SV Auersmacher.

