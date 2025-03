Erstes Heimspiel unter Cheftrainer Seitz Homburger Torspektakel gegen Eintracht Frankfurt II Stand: 01.03.2025 15:55 Uhr

Der FC Homburg hat seinen ersten Sieg unter dem neuen Cheftrainer Roland Seitz gefeiert. Nach dem missglückten Restrundenauftakt gegen Kassel setzte sich der FCH am Samstag klar gegen Eintracht Frankfurt II durch.

Der FC Homburg hat sein erstes Heimspiel in diesem Jahr gegen Eintracht Frankfurt II am Samstag mit 5:2 gewonnen. Es war das zweite Ligaspiel unter dem neuen Cheftrainer Roland Seitz, der Anfang Januar sein Amt angetreten hat. Vergangenes Wochenende hatte es noch eine knappe Niederlage gegen Kellerkind Hessen Kassel gegeben.

4:0-Führung zur Pause

Schon von Beginn an drückte Homburg dem Spiel seinen Stempel auf und ging bereits in der 6. Minute durch David Hummel in Führung. In der 18. Minute erhöhte zunächst Michael Heilig zum 2:0 und in der 29. Minute Markus Mendler nach einer schönen Kombination im gegnerischen Strafraum auf 3:0.

Den Schlusspunkt der Torreigens in der ersten Hälfte setzte kurz vor dem Pausenpfiff Niclas Anspach, der schon am vorherigen Treffer maßgeblich beteiligt war.

Während Homburg unverändert aus den Kabinen kam, gab es bei der Eintracht gleich drei Wechsel - und nach vier Minuten dann auch den Anschlusstreffer zum 4:1 durch Kaan Inanoglu. Nur vier Minuten später stellte Mendler mit seinem zweiten Treffer wieder den alten Abstand her. In der 79. Minute betrieb Marcel Wenig mit dem zweiten Frankfurter Treffer noch etwas Ergebniskorrektur - der Homburger Sieg geriet aber nicht mehr in Gefahr.

Erst Saarlandpokal - dann nach Freiburg

Mit diesem Sieg stabilisieren die Homburger ihre Position im Mittelfeld der Regionalliga-Tabelle. Das nächste Ligaspiel steht am 9. März bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg an. Davor sind die Homburger aber im Saarlandpokal gefordert. Am Mittwochabend wird die im November abgesagte Achtelfinalpartie gegen den SC Friedrichsthal nachgeholt.

Über dieses Thema berichtet die SR sportarena im SR Fernsehen am 01.03.2025.

Mehr zum FC Homburg

FC Homburg unterliegt Hessen Kassel Der FC Homburg hat sein erstes Spiel nach der Winterpause verloren. Mit dem neuen Cheftrainer Seitz unterlag das Team Hessen Kassel mit 1:2. Dabei hatten die Grün-Weißen zunächst sogar kurz geführt.

Roland Seitz wird neuer Cheftrainer vom FC Homburg Beim FC 08 Homburg steht die Nachfolge des freigestellten Cheftrainers Danny Schwarz fest: Roland Seitz soll das Team zu neuen Erfolgen führen.

FC Homburg muss erneut wegen Pyro-Fans zahlen Das Zündeln von Fans im Stadion kommt den FC Homburg erneuert teuer zu stehen. Im Heimspiel gegen Mainz hatten FCH-Fans Pyrotechnik abgebrannt. Der Verein muss nun 2400 Euro Strafe zahlen. Schon beim Saisonauftakt war der Verein zur Kasse gebeten worden.