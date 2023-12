Zehntes Spiel ohne Niederlage Homburg holt Punkt in Hoffenheim und übernimmt Tabellenspitze Stand: 02.12.2023 16:04 Uhr

Im Spitzenspiel der Regionalliga Südwest haben sich der FC Homburg und die TSG Hoffenheim II 1:1 getrennt. Da das Spiel des bisherigen Spitzenreiters, die Stuttgarter Kickers, abgesagt wurde, übernimmt Homburg durch den Punktgewinn die Tabellenführung.

Der FC Homburg ist jetzt seit zehn Spielen in der Regionalliga Südwest ungeschlagen. Am Samstag kamen die Grün-Weißen zwar nicht über ein 1:1 bei der TSG-Hoffenheim II hinaus. Dennoch übernehmen die Saarländer die Tabellenführung - auch weil das Spiel des bisherigen Spitzenreiters Stuttgarter Kickers abgesagt werden musste.

Gege die Hoffenheim begannen die Homburger am Samstag schwach, kamen nicht wirklich in die Partie hinein und verloren viele Zweikämpfe. Dagegen erarbeiteten sich die Gastgeber gleich zu Beginn gute Chancen.

In der 13.Minute traf Kalambayizur verdienten Führung für die TSG. Doch schon in der 22. Minute sorgte Markus Mendler für den Ausgleich. Auch in der 2. Halbzeit war Hoffenheim das stärkere Team. Dem FCH fiel nach vorne nicht viel ein, er ließ aber auch keine Großchancen mehr zu.

Homburg an Tabellenspitze

In der Regionalliga geht es für den FC Homburg am kommenden Sonntag weiter. Die Saarländer spielen zuhause gegen den SG Barockstadt Fulds-Lehnerz. Für das Spiel hat sich der FCH sogar eine besonderes Dankeschön überlegt und verschenkt Tickets an die Fans.

DFB-Pokalspiel am Dienstag

Zuvor steht aber ein besonderes Highlight an: das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den FC St. Pauli. Das Match wird am Dienstag um 20.45 Uhr im Waldstadion angepfiffen. Wer sich das Spiel anschauen will, sollte mit Bus und Bahn anreisen - empfiehlt die Stadt Homburg.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten am 02.12.2023 berichtet.

